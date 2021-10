Imprese e occupazione, Assisi Domani: “Le vie per la crescita”

“Il mondo del lavoro e delle imprese sarà un’altra delle priorità su cui porre l’attenzione per far rinascere la nostra Assisi. Sono circa 7.000 le piccole e medie imprese che compongono il tessuto economico del nostro comune a copertura di tanti importanti settori: dalla manifattura all’agricoltura, dalle costruzioni alla ristorazione per finire con il commercio che ha l’impatto più alto dal punto di vista percentuale”. Lo scrive Assisi Domani, secondo cui “Le piccole e medie imprese sono il vero motore della nostra economia, sono indispensabili per creare nuovi posti di lavoro e per la crescita economica dell’intero territorio. Solo loro saranno in grado di trainare una rinascita dopo la grande crisi economica causata dal Covid-19. Ma di cosa hanno effettivamente bisogno?”

“Hanno sicuramente necessità di fare un ulteriore passo in avanti nello snellimento della burocrazia per ridurre i tempi di lavoro delle pratiche e di una completa digitalizzazione assolutamente ormai indispensabile per aumentare la competitività. A fianco di ciò, per essere di ulteriore e decisivo supporto e servizio, è nostra ferma intenzione istituire uno Sportello Autonomi e Partite IVA. Hanno urgente bisogno che vengano implementate e migliorate le vie di comunicazione e che ci sia più aiuto nello sviluppo delle relazioni internazionali per promuovere i propri prodotti all’estero. Hanno urgente bisogno che si prosegua nell’opera di riqualificazione urbanistica delle zone produttive per renderle più innovative ed efficienti in modo da favorire, come già sta avvenendo , nuovi insediamenti fonti di sviluppo e lavoro. Hanno sicuramente l’importante e impellente esigenza di collegare in modo più efficace ed efficiente il mondo della scuola e quello delle imprese, riprendendo il progetto eco-sistema scuola-lavoro che era stato promosso dall’Amministrazione Proietti. Questi i temi su cui lavoreremo per far crescere imprese e occupazione”.

