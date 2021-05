Istituto comprensivo Assisi 2, Lunghi: “Serve una nuova sede”

“Nell’ultimo Consiglio Comunale del 29 Aprile, intervenendo sulle problematiche relative Pnnr per il nostro Comune, ho insistito perché l’Amministrazione Comunale predisponesse un progetto di massima da inviare agli Organi preposti per realizzare un nuovo plesso scolastico a S. Maria degli Angeli trasferendo l’attuale Istituto comprensivo Assisi 2 – Giovanni XXIII ubicato in Piazza Martin Luther King”. Lo scrive l’ex sindaco ff Antonio Lunghi, che ringrazia l’assessore Capitanucci per averlo sostenuto.

“L’Istituto comprensivo Assisi 2 – ricorda il consigliere di Uniti per Assisi – oggi accoglie 273 alunni per 13 classi e svolge la funzione di TEMPO PIENO. La crisi pandemica di questi due anni ha messo in evidenza i problemi che affliggono la struttura soprattutto afferenti alla mancanza di spazi per i servizi comuni mensa e spazi esterni che l’Amministrazione Comunale ha cercato di risolvere ma andando a creare tutta una serie di problemi di raccordo con la realtà urbana adiacente. Certamente l’Amministrazione ha delle difficoltà economiche di affrontare uno spostamento di un plesso con le proprie forze”.

“Oggi però lo Stato individua nel Pnnr “PRIORITÀ 4”, “Istruzione e ricerca”, negli investimenti per ammodernare il nostro patrimonio scolastico come prioritari ed indifferibili. Questo problema aprirà sicuramente un dibattito su dove realizzare questo insediamento ma ritengo che esistano le possibilità di realizzare questa opera in maniera intelligente e soprattutto pensando al futuro. Perché ritengo fondamentale realizzare una nuova sede principale dell’Istituto comprensivo Assisi 2? Perché – la risposta di Lunghi – darebbe modo di risolvere tutta una serie di problemi di spazi di cui hanno estremo bisogno le tante Associazioni ed i Cittadini di S. Maria degli Angeli che non possono trovare accoglimento nel Palazzetto del Capitano del Perdono che è l’unico Monumento Civile che abbiamo. Inoltre il Complesso di Piazza Martin Luther King si trova a due passi dalla sede Comunale e potrebbe contenere una serie di Uffici distaccati di questa”.

“Sempre in piazza Martin Luther King si trova l’edificio sede oggi delle Associazioni di S. Maria degli Angeli. Questo edificio è la sede ideale della Biblioteca distaccata di Assisi perché ha uno spazio interno che potrebbe benissimo accogliere la Biblioteca oggi chiusa ed sviluppare in sintonia con la sede storica di via S. Francesco un approccio diverso a questi spazi in cui siamo rimasti obbiettivamente deficitari. Non possiamo perdere tempo, pensando che questa debba essere una scelta della futura Amministrazione perché i tempi stretti dell’attuazione del Pnnr spingono per una fattiva iniziativa su questo fronte”.

