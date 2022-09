Ius soli e ius scholae comunale, il no della Lega: “Le priorità sono altre, non si seguano campagne ideologiche”

“In un periodo in cui famiglie, imprese, commercianti e gran parte del tessuto produttivo locale sono in sofferenza a causa delle tasse e del caro energia, le priorità del sindaco di Assisi sono Ius soli e ius scholae. Che Stefania Proietti fosse più interessata al proprio tornaconto politico che non al bene della città e dei suoi abitanti lo sapevamo già, ma che addirittura arrivasse a impostare la campagna elettorale su queste tematiche e non sui veri problemi del territorio, non ce lo saremmo mai aspettati”. Lo scrive il capogruppo Lega in Regione Umbria Stefano Pastorelli, insieme ai consiglieri comunali Lega di Assisi, Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli, dopo la notizia che di questa e altre tematiche si è parlato nel corso di un incontro al Digipass con i sindaci delle due città, Matteo Lepore e Stefania Proietti, alla presenza anche della candidata alla Camera e segretario del Pd Assisi Claudia Ciombolini.

“Eppure un sindaco – scrivono i tre esponenti della Lega – dovrebbe essere al corrente delle criticità della città che amministra, dovrebbe avere coscienza della condizione in cui si trovano le famiglie assisane che devono fare i conti con le tasse, con le bollette, con gli aumenti del costo dei generi alimentari di prima necessità. Un sindaco dovrebbe avere a cuore le difficoltà del tessuto imprenditoriale e produttivo locale, stremato dal caro energia e dalle incombenze fiscali. Se in questo scenario l’urgenza per la Proietti è regalare la cittadinanza agli immigrati, allora vuol dire che c’è un problema serio. Ancora una volta il sindaco antepone le aspirazioni politiche personali alla missione che il ruolo istituzionale le impone di lavorare per quelle famiglie, per quei lavoratori e per quegli imprenditori oggi completamente abbandonati per seguire le campagne ideologiche della sinistra. In quanto a Ius soli e ius scholae, come Lega siamo intenzionati a dare battaglia anche a livello locale, proprio come abbiamo fatto in Parlamento impedendo al PD di approvare Ius Soli e liberalizzazione delle droghe in un momento di forte crisi per il Paese in cui le priorità erano ben altre”.

Foto di Green Chameleon | via Unsplash

© Riproduzione riservata