Leonardo Paoletti: “Coalizione Proietti insana e unita da avidità di poltrona”

Duro attacco di Leonardo Paoletti, coordinatore di Forza Italia – Progetto Assisi, che alle prossime amministrative sostiene Marco Cosimetti sindaco, secondo cui la coalizione di Stefania Proietti (composta da Assisi Domani, Assisi Civica, Partito Democratico Assisi, Movimento 5 Stelle Assisi) è “un’insana coalizione unita da avidità di poltrona”, non solo quella comunale ma anche quella regionale.

“A pensare male si fa peccato, ma qualche volta ci si prende. Così recita il proverbio – ricorda Leonardo Paoletti – e così abbiamo chiuso il precedente articolo sulla disattenzione dell’attuale Amministrazione Comunale rispetto all’importante tema dei Cammini e del settore turistico che ne consegue. Ma la il proverbio merita sicuramente un ulteriore approfondimento. Il riferimento è sin troppo chiaro. La corsa alla poltrona Regionale! Quale connessione con le Comunali di Assisi? Pensiamo male!!!”.

“Le passate elezioni Regionali – dice ancora Leonardo Paoletti – hanno visto fronteggiarsi due candidati, l’attuale Presidente Tesei, e lo sfidante di centrosinistra Vincenzo Bianconi. Non affermiamo qualcosa di sconcertante se sosteniamo che l’attuale Sindaco di Assisi aveva aspirato alla candidatura di Presidente della Regione per il centrosinistra, ancora meno sconcertante e rivelare che tutto è naufragato per l’argine eretto dal PD Umbro, un argine necessario per fremere ‘una donna sola al comando’. Questa insana coalizione (Civiche a trazione Cattolica con PD e M5S) resta unita solo per avidità di poltrona, allo scopo di tentare l’ascesa verso la Presidenza Regionale. Vincere il Comune di Assisi per poi puntare al più alto scranno Regionale, abbandonando la città da qui a tre anni, data della prossima tornata elettorale Umbra. Questa città ha già vissuto in passato scenari perfettamente aderenti a quelli qui ipotizzati, eravamo avversi allora, lo siamo ancora di più oggi, con la coerenza che ci ha sempre contraddistinto. Come detto – conclude Leonardo Paoletti – a pensare male si fa peccato …. Ma a volte ci si prende”.

