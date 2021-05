Marco Cosimetti presenta la sua candidatura il 31 maggio

Lunedì 31 maggio, alle ore 10.30, presso la Sala della Conciliazione di Assisi si terrà la conferenza stampa di presentazione della candidatura di Marco Cosimetti alla carica di sindaco per la coalizione di centrodestra in vista delle elezioni comunali che si terranno in autunno. Nella conferenza, oltre al candidato sindaco, interverranno i vertici regionali dei tre partiti della coalizione, nelle persone dei parlamentari Virginio Caparvi (Lega), Emanuele Prisco (Fratelli d’Italia) e Andrea Romizi (Forza Italia). Una conferenza stampa era stata annunciata nelle scorse settimane, e poi rinviata a causa della situazione pandemica.

Marco Cosimetti, 44 anni, nato e cresciuto ad Assisi, sposato, padre di tre figli, oggi svolge attività d’impresa dopo essere stato per molti anni lavoratore dipendente. Ama definirsi un ingegnere “atipico” essendosi sempre prevalentemente occupato di gestione aziendale manageriale, con profondo senso del dovere, ambizioso e determinato. “Intorno al nome di Marco Cosimetti – spiegava una nota all’epoca dell’ufficializzazione della candidatura – si è sviluppato il progetto condiviso delle forze politiche e civiche moderate di centrodestra, il cui obiettivo primario in questa fase, considerato il momento difficile e doloroso che stiamo vivendo dal punto di vista sanitario, sociale ed economico”, è quello di “condurre Assisi fuori da questa situazione difficile e restituire alla città il ruolo che merita nel mondo. L’abilità di un manager che con passione si dedica, per la prima volta, alla politica, conferisce metodo alla squadra, creando le condizioni per una politica concreta e inclusiva aperta al confronto con quanti vorranno apportare il loro contributo con il solo fine di migliorare la nostra straordinaria città di Assisi e con essa tutto il suo territorio”.

© Riproduzione riservata