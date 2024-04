Marco Tarquinio candidato alle Europee 2024 da indipendente nelle liste del Pd

Il Pd ha deciso di candidare alle prossime elezioni Europee Marco Tarquinio, ex direttore de L’Avvenire. L’attuale presidente dell’Ente Calendimaggio sarà quarto nella Circoscrizione Centro, dove la capolista sarà la segretaria del Pd Elly Schlein sarà la capolista del partito nelle circoscrizioni Centro e Isole; a seguire l’ex governatore del Lazio Nicola Zingaretti, la eurodeputata uscente Camilla Laureti e appunto Tarquinio.

Via Facebook, Marco Tarquinio spiega perché ha deciso di “candidarsi, da indipendente, alle elezioni europee con il Partito Democratico.Lo faccio da cittadino italiano, europeo e del mondo quale sono e mi sento. Lo faccio con fatica e speranza, consapevole che il lavoro per la pace e contro ogni logica e pratica di guerra è un impegno più che mai urgente, soprattutto in Europa e dall’Europa. C’è da sovvertire, con umiltà e decisione, la deriva bellica potente e drammatica che è tornata a manifestarsi violentemente nel nostro tempo. C’è da resistere all’idea che la solidarietà sia un lusso che non possiamo permetterci. C’è da dimostrare che l’accoglienza e la cura delle persone è il compito di ogni società. C’è da riaffermare la bellezza e la forza di costruire, condividere e di non fare mai a pezzi esistenze e città, giustizia e futuro, uguaglianza e libertà. C’è da custodire la “casa comune”, la Terra che abitiamo e tutta la vita che contiene, seminando fraternità e preparando prospettive degne e migliori per le figlie e i figli. Tutti dobbiamo fare la nostra parte”.

“La storia nei suoi piccoli e grandi fatti – come abbiamo imparato e cantato e come continuiamo a sperimentare – ‘siamo noi’. E la fede, gli ideali e le passioni civili e umane che la illuminano e la indirizzano sono un’adesione e responsabilità, personale e comunitaria. Grazie al Pd guidato da Elly Schlein, partito plurale e in cambiamento – conclude Marco Tarquinio – che mi ha offerto questa candidatura al Parlamento europeo e ai tanti e tante di quella comunità politica e della società civile che mi hanno spinto ad accettarla. Grazie a chi ho incontrato in molti anni di lavoro da giornalista. E grazie, sin d’ora, a chi incontrerò sulla strada e deciderà di sostenermi nel cammino”.

