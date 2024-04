Consiglio comunale, la maggioranza ‘buca’ il primo appello e il consigliere Jacopo Pastorelli, passato di recente dalla Lega a Forza Italia, ne ‘approfitta’ per bacchettare chi lo ha in passato criticato per le assenze.

“Nella seduta odierna del Consiglio Comunale, al primo appello, la maggioranza non è riuscita a raggiungere il numero legale necessario, causando la sospensione della seduta stessa. Questo episodio ha portato alla luce una curiosa ironia della vita politica locale”, la premessa di Pastorelli. “Recentemente, sono stato oggetto di critiche da parte della stessa maggioranza per la mia presunta assenza durante una discussione sul bilancio comunale. Infatti, nonostante fossi presente per la votazione finale, i miei impegni lavorativi mi impongono una turnazione mensile e l’impossibilità di fare assenze per la natura stessa della mia professione, cosa che è successa anche stasera in quanto avevo il turno notturno alle 19″.

“Oggi, coloro che mi hanno criticato si sono trovati nella scomoda posizione di non riuscire a mantenere il numero legale al Consiglio Comunale. Questa situazione dimostra che nessuno è immune da imprevisti e che a volte sarebbe meglio tacere. Invito tutti a riflettere – conclude Pastorelli – su questa lezione importante e a lavorare insieme, oltre le appartenenze politiche, per il bene della nostra comunità. Forse qualcuno è lanciato in una campagna elettorale eterna e si scorda di avere una città a cui pensare, quando invece è tempo di mettere da parte gli interessi personali e concentrarsi sulle sfide reali che ci attendono.

