Ospedale di Assisi, nel consiglio aperto tutti contrari al depotenziamento (foto)

Grande partecipazione ieri (giovedì 17 marzo 2022) al consiglio comunale aperto sull’ospedale di Assisi, voluto dal sindaco Stefania Proietti perché “Sulla sanità non ci possono essere divisioni o strumentalizzazioni. Il diritto alla salute, costituzionalmente garantito, è di tutti i cittadini e le cittadine, e come istituzioni abbiamo il dovere di impegnarci per far sì che questo diritto sia efficace e concreto nella realtà”. A parole tutti i partecipanti si sono detti d’accordo nel lottare contro il depotenziamento, bisognerà poi vedere come concretamente si muoveranno i vari sindaci, alcuni dei quali dello stesso colore politico della giunta regionale.

Invitando i presenti a ricordare le numerose vittime Covid 19 del comprensorio alla vigilia della giornata nazionale per commemorarle – i Comuni della zona sociale 3 superano le oltre 120 persone scomparse da marzo 2020 – Proietti ha ricordato che “Come sindaci della Zona Sociale 3, quindi Assisi e i primi cittadini di Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica, abbiamo inviato una serie di osservazioni al Piano Sanitario Regionale, a cominciare dalla forte contrarietà a cancellare il distretto sanitario e al depotenziamento dell’ospedale di Assisi, passando per la carenza di interventi a favore degli anziani e dei malati mentali. E le abbiamo formulate insieme, nonostante le opposte appartenenze politiche e sempre nel rispetto dei ruoli”. A fare il punto sul depauperamento dell’ospedale è stata la consigliera Pd (e dottoressa) Francesca Corazzi, sono intervenuti – garantendo appoggio al di là del colore politico – anche il sindaco di Cannara, Fabrizio Gareggia, e il vicesindaco di Bastia, Francesco Fratellini (L’articolo completo nelle prossime ore)

FOTO © Mauro Berti-Redazione Assisinews

