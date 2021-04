Paola Vitali ad AssisiNews: “Onorata del ruolo, ci metto me stessa come sono abituata a fare”

Il nuovo assessore alle politiche scolastiche: "Un impegno per me importante che ho assunto con molto entusiasmo, farò l'assessore sette giorni su sette"

Dopo la nomina da parte del sindaco di Assisi Stefania Proietti assegnata a Paola Vitali che, in qualità di assessore a preso il posto del dimissionario Simone Pettirossi con le deleghe alle politiche scolastiche ed educative e all’edilizia scolastica, AssisiNews ha voluto intervistare la nuova componente della giunta Proietti.

“Un impegno per me importante che ho assunto con molto entusiasmo – ha detto Paola Vitali ad AssisiNews – entusiasmo che ci deve essere ed è giusto che ci sia. Un entusiasmo che mi è stato trasmesso dalle persone che mi ruotano intorno, in primis quello di Stefania Proietti sindaco di Assisi. Il mio ruolo è quello al momento di affiancare il sindaco che ha già tutta una serie di programmi già imbastiti. In maniera fiduciaria il sindaco mi ha affidato la sua delega. In questo momento serviva una persona che affiancasse la scuola in un percorso duro e difficile a causa della pandemia da Covid-19 in atto”. (Continua dopo il video)

Paola Vitali, da sempre nel mondo dell’associazionismo, ora per lei nuovo ruolo in politica: “Il precedente assessore alle politiche scolastiche (Simone Pettirossi, ndr) ha aperto la mia strada, adesso mi assumo io l’impegno. Già da oggi abbiamo preso accordi per incontrare tutti i dirigenti scolastici, capire le esigenze di ognuno. L’amministrazione deve essere vicina alla scuola, lo è da sempre, io con il massimo impegno farò da tramite fra scuola e amministrazione e ce la metterò tutta”.

Poi sulla carica precedentemente ricoperta di presidente dell’associazione Sei de J’Angeli se, Vitali è chiara: “Mi sono dimessa ovviante fin da subito da presidente dell’associazione Sei de J’Angeli se, ho già lasciato l’amministrazione della pagina Facebook. Devo da ora far fronte al mio ruolo da assessore, da oggi sono assessore sette giorni su sette, questo mi è stato richiesto e questo farò”.

Infine un messaggio al mondo della scuola: “Vorrei essere la persona che agevolerà nella vicinanza la scuola alle istituzioni. Potete contare sulla mia disponibilità – dice Paola Vitali rivolta a studenti, dirigente ed insegnanti – per risolvere insieme problematiche e questioni, ce ne sono tantissime, tra dad, distanze da rispettare, contagi che oscillano costantemente. Rispettiamo le regole e troviamo modalità idonee alla massima sicurezza per tutti. Io ci metto me stessa come sono abituata a fare”.

