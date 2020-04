Rialzo dei prezzi sui generi di prima necessità, Pastorelli: “Chiederò alla giunta di porre un freno”

Per il capogruppo della Lega in Regione, si tratta di “una scelta senza senso e completamente ingiustificata”

Il consigliere regionale Stefano Pastorelli chiede alle autorità di controllare un presunto rialzo dei prezzi sui generi di prima necessità, annunciando che chiederà “alla Giunta di intervenire per porre un freno a questa pratica vergognosa”. “L’aumento dei prezzi di beni di prima necessità è una scelta senza senso e completamente ingiustificata, dice il consigliere regionale.

“Ho ricevuto segnalazioni da parte di tanti cittadini – spiega il capogruppo della Lega e segretario della lega comprensoriale – che lamentano un rialzo dei prezzi sui generi di prima necessità in alcuni supermercati in Umbria. In un periodo come questo caratterizzato dall’emergenza sanitaria e nell’ottica di un quadro nazionale generale che vede l’acuirsi delle problematiche economiche per le famiglie e perdita di posti di lavoro, tale scelta appare senza senso e completamente ingiustificata”.

Per Pastorelli, “la strada da percorrere dovrebbe essere quella opposta: ridurre i costi degli alimenti per consentire a molti cittadini che hanno ricevuto i buoni spesa dai comuni, di acquistare quanto più possibile per vivere in maniera dignitosa e assicurare un pranzo e una cena ai propri cari. Aumentare oggi il prezzo di beni di prima necessità come farina, pasta, uova, qualora fosse vero, significherebbe lucrare sulla pelle dei più deboli e questo non possiamo permetterlo. Oltre a controllare di persona quanto segnalato dai cittadini, chiederò alla Giunta regionale e agli organi preposti di appurare l’effettiva differenza di prezzo rispetto al periodo precedente all’emergenza sanitaria, relativamente ad alimenti e altri beni in vendita nei supermercati e, in caso di risposta positiva, intervenire affinché venga posto un freno a tale pratica vergognosa”.