Rendiconto di gestione 2020, botta e risposta Bartolini-Cardinali sulla cancellazione dei crediti inesigibili

“Sorpresa” nel rendiconto di gestione 2020, con la cancellazione di un milione e mezzo di euro che il Comune di Assisi avrebbe dovuto riscuotere ma che ora sono diventati inesigibili. Lo segnala il consigliere Giorgio Bartolini. ‘Bacchettato’ però dal collega in quota maggioranza Giuseppe Cardinali.

“Sono ormai anni che in occasione della discussione in consiglio comunale del rendiconto della gestione del Comune di Assisi la minoranza consiliare fa presente che l’amministrazione non riesce a riscuotere una parte consistente dei crediti IMU, Tari e quanto altro e che le anticipazioni di cassa richieste al tesoriere (banca) denotano un irrigidimento del bilancio. E poiché le spese non diminuiscono il non riscuotere porta a far pagare tasse più alte a quelli che già le pagano. È risaputo che per ragioni burocratiche le amministrazioni riscuotono a distanza di anni alcuni crediti, ma un conto è riscuotere tardivamente e un conto è perdere i soldi”, segnala Bartolini.

“Ora però è la stessa Corte dei Conti che, da controlli effettuati, pur premettendo che le irregolarità riscontrate non pregiudicano gli equilibri di bilancio dell’ente ma che in prospettiva possono comportare l’insorgenza di situazioni idonee a pregiudicarne la sana gestione, che ‘bacchetta’ l’amministrazione di Assisi con una decisione depositata il 23 dicembre 2020. I magistrati infatti – segnala Bartolini – a pagina 5 scrivono che “il decremento dell’ammontare della disponibilità di cassa nel corso degli esercizi sino al 2019, e il forte aumento dell’importo dell’anticipazioni richieste in tesoreria complessivamente utilizzate nell’esercizio 2019, appaiono conseguenza della non ottimale capacità di riscossione dell’entrate proprie dell’Ente”.

“Quello che ha sempre fatto presente l’opposizione – la nota di Bartolini inviata dopo il consiglio comunale di ieri in cui si è appunto parlato del rendiconto di gestione 2020 – rimasta però inascoltata. Gli stessi Magistrati fanno presente che ‘generalmente il ricorso all’anticipazione di tesoreria è l’effetto delle difficoltà d’incasso, ma può attribuirsi anche alla presenza in bilancio di residui attivi insussistenti’, cioè crediti infondati o di dubbia esigibilità. Tradotto vuol dire che se non si riscuotono i crediti più vecchi gli stessi possono considerarsi carta straccia, e sollecita il comune a eliminarli. È quello che il Comune diligentemente ha fatto subito, e ha cancellato crediti divenuti ormai inesigibili per euro 1.568.764 relativi a poste tributarie iscritte a ruolo, mai riscosse e quindi soldi persi. Ogni commento appare superfluo!”.

Per Giuseppe Cardinali, capogruppo di Assisi Domani e presidente della Commissione Bilancio però, “Si tratta di crediti eliminati nel rispetto delle procedure, come da ‘invito’ della Corte dei Conti, che ringraziamo per le ‘segnalazioni’ che ci hanno dato modo di segnalare che stavamo già facendo quanto suggerito, e soprattutto che sarebbero stati eliminati comunque con l’approvazione del bilancio. Nello specifico – secondo Cardinali – si tratta di vecchissime Ici, e di vecchie Imu, Tasi e Tari, che partono addirittura dal 1999, considerate come insussistenze attive. Insussistenze che però, nonostante le procedure di recupero, non sono state recuperate e anzi sarebbero diventate un costo”.

Per quanto riguarda l’anticipo di tesoreria, secondo Cardinali esso “non è un rischio perché si tratta di un anticipo necessario dopo che, come atto dovuto, c’è stata una sospensione delle tasse causa Covid, mentre il Comune, per scelta, ha continuato a pagare i suoi fornitori entro 30 giorni dall’emissione della fattura. Il conteggio della cancellazione di crediti inesigibili – conclude Cardinali – è avvenuto peraltro su cifre comunicate da Equitalia, che ci ha fatto sapere che per il 2019 ha eliminato 700.000 e di altre 800.000 nel 2020, sulla scia delle rottamazione delle cartelle esattoriali inferiori ai mille euro. Insomma – conclude Cardinali – in alcuni casi il Comune ‘subisce’ leggi nazionali, come ben dovrebbe sapere anche Bartolini”.

