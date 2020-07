Scala mobile di Porta Nuova, il centrodestra chiede certezze dopo 9 mesi di stop

Una interrogazione a risposta orale sulla scala mobile di Porta Nuova. A presentarla i consiglieri comunali Giorgio Bartolini, Emilio Fioroni e Moreno Fortini, premesso:

– che la scala mobile del parcheggio di Porta Nuova è ferma da oltre 9 mesi;

– che già una precedente interrogazione fu presentata a gennaio 2020 e discussa in Consiglio Comunale, ma a quella occasione è seguito il silenzio assoluto;

– che ciò non è comprensibile anche volendo considerare il periodo di “rallentamento” dovuto al lockdown (circa due mesi).

“Adesso – scrivono Bartolini, Fioroni e Fortini – è giunto il momento di dire basta: Assisi deve ripartire ed essere pronta a ricevere i turisti. La scala mobile di Porta Nuova è certamente un’opera importante, ma la sua esecuzione non comporta più di tre, quattro mesi di lavoro. I turisti che vengono ad Assisi pagano giustamente il parcheggio, ma pretendono che almeno siano a loro forniti i servizi indispensabili. Ci si riempie sempre la bocca di ‘Assisi’, ma è opportuno che l’amministrazione si ricordi che i servizi più banali vanno garantiti”.

“Si chiede dunque se l’amministrazione abbia pensato di sostituire immediatamente la scala mobile con un nuovo impianto, senza dover andare alle calende greche e nel frattempo quale soluzione adotta per limitare i danni e i disagi. Si sottolinea che il mancato funzionamento della scala mobile ha conseguenze negative sul piano economico soprattutto per le numerose attività di via Borgo Aretino, Piazza Santa Chiara e Corso Mazzini. Si chiede altresì di conoscere i tempi dell’intervento, se previsti, e se, in base alla concessione stipulata nel 2004, la relativa spesa sia a carico del Comune o del gestore”.