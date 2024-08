Stefania Proietti candidata alle regionali per il Patto Avanti, le reazioni

Cominciano ad arrivare le prime reazioni dopo l’ufficializzazione della candidatura di Stefania Proietti alle regionali per il centrosinistra. “Qui c’è la forza del noi, non di Stefania Proietti o di una singola forz. La coalizione è compatta e la ringrazio per la fiducia, ma anche visto che non tutti i segretari o rappresentanti di partiti sono presenti, ci spiegheremo in una conferenza stampa che convocheremo a breve”, le prime parole della prima cittadina al Tgr Umbria.

Il Segretario regionale del Partito Democratico dell’Umbria, Tommaso Bori, esprime grande soddisfazione e apprezzamento per la scelta della Sindaca di Assisi e presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti, di accettare la candidatura a presidente della Regione Umbria avanzata dal Patto Avanti. “Stefania Proietti ha dimostrato grande senso di responsabilità meditando per un tempo congruo una scelta seria e ponderata che rappresenta oggi una grande opportunità per l’Umbria. La sua è una storia di successi e di vittorie, in questi anni ha dimostrato di essere una guida affidabile e innovativa, capace di affrontare le sfide che la nostra comunità si trova ad affrontare. La sua esperienza come sindaca e presidente della provincia è una garanzia di competenza e dedizione al servizio pubblico”, ha dichiarato Bori.

“Nella riunione congiunta dell’assemblea e della direzione regionale – ricorda Bori- il Partito Democratico si era già espresso all’unanimità, indicando la figura di Stefania come il profilo migliore con cui conseguire il riscatto dell’Umbria e ambire a rilanciare la Regione dopo anni di malgoverno della destra”. “Con la sua candidatura – sottolinea il segretario Dem- Stefania rappresenta non solo un importante punto di riferimento per il nostro partito, ma anche una figura di positiva coesione per una coalizione sempre più larga e competitiva”. (…) “La capacità di ascoltare e mettere al centro le esigenze delle persone è ciò di cui la società umbra ha adesso più bisogno per ricostruire un futuro migliore per la nostra regione. E questo è ciò intendiamo fare tutti insieme, al fianco di Stefania Proietti, per ribadire che l’Umbria necessità di un cambio di passo e di visione che passa innanzitutto dal diritto alla salute e la ricostruzione della sanità pubblica, dalla difesa dell’ambiente e del territorio, contro inutili inceneritori di rifiuti, dal diritto al lavoro degno e allo sviluppo sostenibile” – ha concluso il segretario.

“Da segretario comunale di Forza Italia – scrive Evian Morani – rivolgo i miei migliori auguri a Stefania Proietti per la sua candidatura, ci congratuliamo con lei per essere la prima candidata di Assisi al governo della Regione avvertendola che noi stiamo dalla parte opposta convinti che l’Umbria non possa ritornare rossa, feudo comunista come lo è stata per troppo tempo. Attendo con impazienza i comizi nei conventi con bandiera rossa e bella ciao come colonna sonora. Il miglior manifesto elettorale per il centrodestra è la foto dell’ufficializzazione della accettazione scontata da mesi. Una accozzaglia di movimenti e partiti che non potranno mai trovare la sintesi su nulla. Mangiapreti e clericali integralisti – la definizione di Morani – estrema sinistra di cui non si trovano più le tracce nemmeno nei libri di storia e vecchi nostri amici di centrodestra, socialisti e radicali, azione cattolica e lgbt, verdi e cementifici di tutto e di più”.

“Siamo contenti della sua candidatura per due motivi: primo – dice Morani – perché finalmente ad Assisi si potrà ricominciare a fare politica e secondo perché forse da Governatore potrà fare le opere per Assisi che non è riuscita in due legislature. Salvo che non intenda proporre una deroga per fare sindaco presidente provincia e governatore insieme! Una donna sola al comando (anche senza la maglia biancoazzurra di Coppi) non è adatta per amministrare la cosa pubblica. La sua incapacità di delegare rende impossibile realizzare il programma elettorale: la città è rimasta ingessata per due legislature: aree artigianali, ricucitura urbanistica, viabilità, piste ciclabili pedonali, aree sportive, Teatro Metastasio, Piscina, commercio, Assisi Smart City, eventi, spese milionarie per progetti irrealizzati ed irrealizzabili e molto altro. Decine di assessori che sono apparsi ad Assisi come meteore, da Milano e Roma, da Perugia a Siena, consulenti altolocati che sono riusciti a mettere un accento sulla parola Assisì, Universo Assisi scomparso dalle scene, nessun grande evento tutto morto, solo foto, selfie, compleanni, cresime e comunioni. Quindi in bocca al lupo e buon lavoro sperando che faccia chiarezza almeno sulle sue dimissioni da sindaco senza lasciare dubbi su eventuali rinunce o scelte fantasiose a cui oramai nemmeno i più creduloni potranno credere”.

Da Giancarlo Cavallucci, primo dei non eletti consiglieri comunali di opposizione, una breve nota: “Mi stupisce il fatto che nel centrodestra assisano si continui a pensare solo ed esclusivamente alla candidatura di Stefania Proietti a presidente della regione Umbria, quando nello stesso centrodestra sarebbe ora che si iniziasse a pensare a trovare una candidatura all’altezza per eleggere il nuovo sindaco. Ad oggi non mi pare ci sia nulla, ci sono molti giovani di prospettiva ma nessuna soluzione è sul tavolo. Cosa aspettano a programmare il futuro di Assisi dopo circa 10 anni di governo di centrosinistra? Basta pensare alla Proietti. Il centrodestra deve pensare per se stesso, è ora”.

Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Assisi-Bastia “desidera esprimere profonda gratitudine e stima nei confronti di Stefania Proietti per aver accettato con determinazione e coraggio la sfida di candidarsi alla Presidenza della Regione Umbria.

La sua decisione rappresenta un passo fondamentale per rafforzare i valori e gli obiettivi che condividiamo, nella convinzione che il suo impegno e la sua visione porteranno un contributo significativo alla nostra comunità e all’intera regione”.

Stefania Proietti, secondo i pentastellati, “rappresenta una speranza concreta per tutti coloro che credono in una politica fatta di competenza, trasparenza e giustizia sociale.

Ha dimostrato, con il suo instancabile impegno ad Assisi, cosa significhi amministrare con efficacia e cuore.

I risultati ottenuti ad Assisi non sono frutto del caso, ma di una capacità gestionale che sa coniugare visione e pragmatismo, insieme a una caparbietà rara nelle battaglie politiche in cui crede. Nel corso degli anni, Stefania si è distinta per la sua ferma lotta in favore della legalità e dei diritti sociali. Con coraggio, ha portato avanti assieme a noi battaglie difficili, spesso controcorrente, ma sempre con l’obiettivo di tutelare il bene comune e difendere i diritti di chi ha meno voce. È proprio questa determinazione che ci rende certi che sarà una guida capace e risoluta anche per la nostra regione.

Nel sostenere con forza Stefania Proietti nella sua campagna elettorale, siamo convinti di affidarci a una persona che, con la sua esperienza e passione, saprà costruire un’Umbria più giusta, più inclusiva e più sostenibile.

Il percorso che ci attende è sfidante, ma con Stefania al timone, sappiamo che possiamo affrontarlo con fiducia e determinazione.Insieme alla coalizione del Patto Avanti, siamo pronti a lavorare al suo fianco per costruire un progetto solido e innovativo, capace di rispondere alle esigenze di tutti i cittadini”.

(Articolo in aggiornamento, foto in evidenza di Pasquale Punzi)

© Riproduzione riservata