Teatro Lyrick, Antonio Lunghi: “Ci sarà una stagione 2020-2021?”

Ma la stagione teatrale 2021-2022 al Teatro Lyrick ci sarà?”. Se lo chiede Antonio Lunghi, che spiega: “Domenica scorsa sono andato a vedere il mini spettacolo ‘Discorso sul mito – Frammenti‘ al Piccolo Teatro degli Instabili con Vittorio Continelli. Fulvia Angeletti con la passione e l’intelligenza che la contraddistingue ha voluto iniziare la Stagione, sfidando le avverse situazioni, e, per quanto mi risulta, lo spettacolo ha avuto un buon successo di pubblico. Brava Fulvia e vai avanti. Chi ha un sogno deve avere il coraggio di perseguirlo anche se non riesce ad intravvedere la luce in fondo al tunnel”.

“Andando a teatro – scrive Lunghi – mi è tornato in mente “la stagione del Teatro Lyrick” che usualmente nel mese di giugno veniva presentato il palinsesto. L’ultima stagione, si fa per dire, è stata quella del 2019-2020 ma da allora chi va a curiosare nel sito non vede niente di nuovo. Ma la stagione teatrale 2021-2022 al Teatro Lyrick ci sarà? Ritengo che l’Amministrazione debba interessarsi fattivamente al tema tentando di organizzare una stagione 2021-2022 nelle condizioni di sicurezza che la situazione impone. Il Teatro Lyrick organizza da 20 anni, stagioni di spettacoli di altissimo livello e non possiamo perdere questa opportunità. Interrompere questo circuito di Musical, danza, commedie, grandi eventi e debutti che attraggono migliaia di persone dalla nostra Regione sarebbe un errore imperdonabile”.

“Inoltre – conclude Lunghi – il teatro Lyrick ha sempre svolto una funzione positiva di promozione turistica del nostro territorio essendo stata sede per anni di preparazione di spettacoli di livello nazionale coinvolgendo tutta una serie di attività legate al turismo. Possiamo essere favorevoli o contrari al tipo di spettacoli che si svolgono a Teatro, ognuno ha la propria sensibilità, ma questo non significa riconoscere il lavoro svolto in questi anni da chi ha avuto il coraggio di perseguire un sogno”.

