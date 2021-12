Tour della Velocità – Pnrr e non solo, ad Assisi l’assemblea regionale Ali Umbria

Giovedì 2 dicembre 2021 alle 17:30 nella Sala della Conciliazione di Assisi, in occasione dell’Assemblea Regionale ALI Umbria si terrà l’evento, rivolto a sindaci e amministratori locali dell’Umbria chiamato “Tour della Velocità – PNRR e non solo: le nuove sfide per gli enti locali”. L’Assemblea si propone come un momento di riflessione e confronto sulle opportunità di sviluppo dell’Umbria offerte dal PNRR e non solo e sull’importanza del ruolo operativo dei Comuni nella realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Saranno tanti gli ospiti illustri, provenienti da diversi ambiti (Sindaci, Associazioni di categoria, ecc.), che interverranno all’iniziativa per approfondire l’argomento.

“La pandemia legata al Covid-19 – spiega il presidente di Ali Umbria, Massimiliano Presciutti – ha colpito duramente le nostre comunità e la nostra economia, nonostante questo l’Italia ha prontamente reagito all’emergenza ponendosi come buon esempio a livello europeo. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza rappresenta, dunque, una vera e propria sfida per la crescita e il progresso, proprio per questo è indispensabile programmare, rispettare i tempi e sfruttare tutte le risorse disponibili per dar vita ad interventi che favoriscano concretamente lo sviluppo del territorio, sia nei grandi che nei piccoli centri. Il PNRR è parte di una più ampia e ambiziosa strategia per l’ammodernamento del Paese. Il Governo intende aggiornare le strategie nazionali in tema di sviluppo e mobilità sostenibile; ambiente e clima; idrogeno; automotive; filiera della salute. Anche l’Umbria deve farsi trovare pronta per sfruttare queste nuove opportunità che ci vengono offerte e cercare di consegnare alle prossime generazioni delle comunità più moderne”.

Di seguito il cronoprogramma dei lavori Tour della velocità

APERTURA DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA:

• Massimiliano Presciutti – Presidente ALI Umbria

SALUTI ISTITUZIONALI:

• Stefania Proietti – Sindaco Assisi

• Michele Toniaccini – Presidente ANCI Umbria

• Sandro Pasquali – Presidente Provincia Perugia

• Valerio Lucciarini – Presidente Rete Comuni Sostenibili

PNRR E NON SOLO, NUOVE SFIDE PER ENTI LOCALI E IMPRESE, INTERVENTI:

• Alessandro Broccatelli – Presidente Leganet

• Stelvio Gauzzi – Segretario Generale Confartigianato Perugia

• Giorgio Mencaroni – Presidente Confcommercio Umbria

• Antonio Bartolini – Docente Diritto Amministrativo UNIPG

• Valeria Cardinali – Direttore Apmi Confapi Perugia

• Roberto Giannangeli – Direttore CNA Umbria

• Walter Ceccarini – Direttore ANCE Umbria

UMBRIA

CONCLUSIONI:

• Matteo Ricci – Presidente ALI Nazionale

