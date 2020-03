Abrahamic House of Fraternity, ad Abu Dhabi una chiesa intitolata a San Francesco

Ad Abu Dhabi, all’interno della Abrahamic House of Fraternity, sorgerà una Chiesa intitolata a San Francesco di Assisi. Ne dà notizia Lucio Pallaracci, coordinatore del gruppo Sei di Assisi se…

“Tutto è nato – scrive – dallo «Spirito di Assisi» nel 1986 quando Giovanni Paolo II decise di radunare in Città i maggiori rappresentanti delle religioni del mondo per pregare insieme per la pace, in linea con i principi ecumenici del Concilio Vaticano II. La visita lo scorso anno di Bergoglio negli Emirati Arabi e la stesura del documento di “Fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune” firmato da Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar ha nuovamente accelerato questo percorso di “avvicinamento” (non senza polemiche, molto accese, interne al mondo Cattolico).

“Il percorso – secondo Pallaracci -si concretizzerà con la realizzazione – già partiti i lavori – della “Abrahamic House of Fraternity”, un complesso monumentale di tre splendidi edifici (una Chiesa, una Sinagoga ed una Moschea) situato sull’isola di Saadiyat ad Abu Dhabi, accanto al “nuovo Louvre”, che verrà terminato entro il 2022 . Abramo, considerato un santo profeta in tutte e tre le religioni, ne ha ispirato il nome e qui i visitatori potranno partecipare alle cerimonie religiose e incontrarsi liberamente all’interno di un giardino, di un museo e di un centro culturale ed educativo”.

“All’interno dell’Abrahamic House of Fraternity – conclude Pallaracci – ci sarà una chiesa dedicata ai cattolici, e questa è una ottima notizia anche per la parte “laica” della nostra Città e per tutta l’Umbria, sarà intitolata a San Francesco di Assisi : uno stimolo ed una occasione importantissima da non perdere per creare un ponte ideale ma soprattutto reale tra Assisi ed Abu Dhabi, tra occidente ed oriente, tra mondi cosi diversi che facciano una occasione proficua di scambio, religioso e culturale e perché no economico, di questa opportunità”.