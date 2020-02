Tortino di cioccolato con cuore fondente: ricetta e preparazione

Il tortino di cioccolato con cuore fondente è una dolce diffuso in molte parti d’Italia, anche in Umbria. Si serve in monoporzione, facile e veloce da preparare, ottimo come dessert in ogni periodo della stagione, in modo particolare al termine di un pranzo o di una cena. Il tortino al cioccolato è costituito da un soffice “guscio” in cui affondare il cucchiaino per scoprire poi all’interno il cuore caldo, morbido e cremoso. Il tortino al cioccolato va preparato in anticipo, prima poi di essere cotto nel forno e prima della cottura può anche essere conservato in congelatore.

Correlato: Tutte le ricette di AssisiNews

Tortino di cioccolato con cuore fondente, ingredienti (per 4/6 persone): 80 gr di burro, 150 gr di cioccolato fondente, 20 gr di farina, 1 pizzico di sale, 2 uova intere, 1 tuorlo d’uova, 1 bustina di vanillina, 90 gr di zucchero a velo, 10 gr di cacao in polvere.

Tortino al cioccolato con cuore fondente, preparazione: Sciogliere il cioccolato fondente a bagno maria insieme al burro tagliato a cubetti. Frullare le uova insieme alla vanillina e allo zucchero a velo. Unire i due composti ottenuti, aggiungere farina e cacao. Imburrare singolarmente gli stampini e ricoprire le pareti degli stampi con la polvere di cacao amaro (ciò per facilitare l’uscita dei tortini al cioccolato da ogni stampino quando saranno pronti), versare il composto negli stampini per poco più di metà contenitore, infornare a forno ben caldo a 180º e cuocere per 13/15 minuti. Una volta pronti, sfornate i tortini al cioccolato e capovolgeteli su un piatto da portata ancora caldi facendo attenzione a non scottarvi. Serviteli subito. È possibile accompagnare i tortini al cioccolato con cuore fondente con della panna montata o con del gelato alle creme, oppure spolverarli con dello zucchero a velo q.b.

Buon appetito, da AssisiNews!