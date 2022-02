Ad Assisi una due giorni di preghiera per la pace in Ucraina (foto)

È stata dedicata all’Ucraina l’intenzione di preghiera per la pace del 27 febbraio che è unita alla veglia in programma sabato 26 febbraio nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. L’appuntamento, voluto dal vescovo della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, e portato avanti dalla Commissione diocesana per lo “Spirito di Assisi” si ripete ogni 27 del mese in ricordo dello storico incontro per la pace del 1986, voluto da San Giovanni Paolo II.

Nell’invito alla preghiera il vescovo ha sottolineato che “la crisi in Ucraina che continua ad essere presente nella nostra preghiera insieme a tutti i conflitti dimenticati che si consumano drammaticamente lontano dai nostri occhi, dimostra ancora una volta che la guerra viene ancora considerata uno scenario possibile per risolvere contese, incomprensioni e scontri di potere. Eppure – scrive il vescovo – all’indomani della seconda guerra mondiale ci si impegnò a ‘salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all’umanità̀’. Così si legge nel preambolo della Carta dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Purtroppo da quella data si sono susseguiti tanti conflitti interni alle nazioni, guerre regionali e invasioni. Nel frattempo la guerra ha assunto nuovi tratti più sofisticati, diventando tecnologica, economica, informatica. Sembra che alle forme del male non ci sia mai fine. Ma noi abbiamo la speranza che il bene trionferà̀”. Il 27 febbraio, inoltre, il vescovo ha presieduto la santa messa a mezzogiorno nella Basilica di San Francesco.

Sul tema anche la presa di posizione dell’ex assessore Claudia Travicelli, un lungo intervento di cui riportiamo un ampio stralcio. “Certamente, Domenica 10 Ottobre dello scorso anno, non avremo mai pensato e creduto che oggi il mondo intero avrebbe dovuto assistere con dolore e paura alla guerra in corso (Russia-Ucraina). Quella ventosa Domenica di Ottobre, con le giuste e doverose accortezze ed attenzioni mentre camminavamo in quelle strade, paesi che da Perugia portano ad Assisi, quei luoghi che il 24 settembre del 1961 furono spettacolo vivente e testimonianza della prima Marcia della Pace e della Fratellanza fra i popoli tra Perugia e Assisi, non avremmo mai pensato all’imminente “Guerra”, ma stavamo donando i nostri passi di Pace per la Pace. Noi, come fece anni fa il principale promotore di quel grande e significativo evento Aldo Capitini, che da sempre si batté affinché la marcia fosse una testimonianza vivida a favore della nonviolenza, della Pace e della solidarietà tra i popoli. In quei momenti, nella giornata dello scorso 10 Ottobre, nei nostri passi abbiamo condiviso e ricordato esperienze di vita vissuta durante le varie edizioni della “Marcia della Pace” e mai avremo voluto pensare a questo esodo biblico, alle lunghe code, decine e decine di chilometri di persone costrette a lasciare le loro case, le loro vite per scappare verso la salvezza. Nella nostra Regione, camminando per la Pace nelle città che sono storia e bellezza, mai avremo immaginato del dolore e della paura dei 400mila minori che vivono nelle aree ad “alto rischio” nell’Ucraina orientale. Anche noi nel nostro piccolo facciamo proprio l’appello di Papa Francesco a partecipare tutti, credenti e non credenti, alla Giornata di digiuno per la Pace, che si svolgerà il prossimo 2 MARZO. Per i credenti sarà una giornata intensa di preghiera e di digiuno. Per tutti sarà un giorno di intensa riflessione e impegno di Pace. Invitiamo anche voi a farlo! Oltre ad aderire vi invitiamo a firmare la petizione su Change.org. Ucraina, la guerra è una follia! E non dimenticatevi – conclude Claudia Travicelli-di appendere la bandiera della Pace alla vostra finestra”

FOTO © Mauro Berti-Redazione Assisinews

© Riproduzione riservata