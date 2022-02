Neve e gelo, sul Monte Subasio recuperata auto senza catene

Task force degli agenti della Questura di Perugia, del personale dei Commissariati della Polizia di Stato e degli operatori della Polizia Stradale a seguito delle abbondanti nevicate che in questi giorni stanno interessando la provincia di Perugia.

Dopo gli interventi di ieri sulla E45 e la Statale 73Bis, nella giornata di oggi gli agenti della Polizia Stradale, al fine di mantenere alto il livello di sicurezza e assistenza agli automobilisti, stanno monitorando la zona del folignate in particolare nell’area di Castelluccio di Norcia, lungo la S.P. 675 e dell’assisano dove il Monte Subasio è imbiancato. Scenari che stanno regalando immagini suggestive.

Tuttavia neve e ghiaccio -riporta la Polizia – nascondono insidie soprattutto sulle strade. E arrivano infatti i primi automobilisti indisciplinati: i vigili del fuoco della squadra di Assisi in località la Spella, sul monte Subasio, sempre per recupero auto senza catene. La squadra di Norcia sta invece effettuando alcuni interventi per recupero auto senza catene sulla strada che conduce a Castelluccio di Norcia e nel Pian Grande.

La polizia raccomanda massima prudenza alla guida e il rispetto dell’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali. Prima di mettersi in viaggio, per non incorrere nei disagi provocati dalle intemperie, è importante informarsi sulle condizioni di viabilità. A tal fine, molto utile è il sito della Polizia di Stato dove è possibile consultare il piano neve, con le informazioni utili sulla circolazione stradale in situazioni di criticità.

