Assemblea diocesana 2022, monsignor Sorrentino: “Vi aspetto tutti per ripartire insieme”

“Vi aspetto numerosi per rivedervi dopo questo periodo che, per i motivi di salute, mi ha tenuto lontano da voi. Sono felice di iniziare il nuovo anno pastorale all’insegna della missione”. È l’invito del vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, in vista dell’assemblea diocesana 2022 sul tema “Tessere relazioni”, che si terrà sabato 10 settembre a partire dalle ore 9 presso il Centro pastorale di Santa Maria degli Angeli. “È il momento della ripresa. Abbiamo bisogno più che mai di Gesù e del Vangelo per rigenerare fiducia e speranza in una società che sta vivendo da troppo tempo un momento difficile. Quest’anno – ha aggiunto il vescovo – cercheremo di arrivare alle case, ma soprattutto ai cuori perché la Parola del Signore sia di luce e di conforto per tutti”.

Dopo un iniziale momento di preghiera, l’assemblea diocesana 2022 seguirà la relazione del vescovo della diocesi di Gubbio, monsignor Luciano Paolucci Bedini, dal titolo: “L’esperienza cristiana delle origini fonte ispirativa per l’odierno rinnovamento della Chiesa”. Al termine di un momento di dialogo e confronto ci sarà l’intervento conclusivo del vescovo Sorrentino. Infine si terrà un momento di preghiera.

Domenica 11 settembre alle ore 17 il vescovo presiederà la celebrazione eucaristica nella cattedrale di San Rufino durante la quale verrà consegnato il Piano pastorale “Vieni, Sancte Spiritus”, con gli orientamenti per l’anno 2022-2023 e ci sarà l’ordinazione presbiterale del diacono don Maurizio Biagioni. Il triduo di preparazione in vista dell’ordinazione presbiterale è iniziato giovedì 8 settembre alle ore 20,45. Domenica 18 settembre alle ore 18 don Maurizio celebrerà la sua prima santa messa solenne nella chiesa parrocchiale di Palazzo di Assisi. Per partecipare all’assemblea diocesana non è necessario iscriversi. Ulteriori informazioni su www.diocesiassisi.it.

© Riproduzione riservata