Assisi e la parrocchia di San Pietro piangono don Massimo Bertoncello dopo la scomparsa

Lutto ad Assisi e nella parrocchia di San Pietro: nella giornata di oggi, 1 settembre 2025, è morto don Massimo Bertoncello, già parroco di San Pietro e cappellano dell’ospedale di Assisi. Tra i primi a lanciare la notizia, la pagina Facebook della Magnifica Parte de Sotto: “Partaiolo che ha sempre portato nel cuore la nostra Parte, sostenendoci con affetto e dedizione in ogni momento. In segno di riconoscenza e stima, la Parte sarà presente alle sue esequie con lo stendardo e i tamburini, che lui tanto amava e che tante volte hanno accompagnato i momenti più belli della nostra comunità. Ci stringiamo in preghiera e nel ricordo di un uomo di fede che ha lasciato un segno profondo nei cuori di tutti noi”. Cordoglio anche dalla Nobilissima Parte de Sopra.

Don Massimo Bertoncello era nato il 18 gennaio 1972 a Castelfranco Veneto in provincia di Treviso. Aveva emesso i voti solenni della sua professione religiosa come monaco benedettino, il 1° settembre del 2015 nel Santuario Cattedrale di Montevergine a Mercogliano in provincia di Avellino ed era stato ordinato presbitero il 1° febbraio 2003 nella cattedrale di Benevento. Nel 2016 è entrato a far parte del Collegio consultori della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e il 7 settembre 2019 è stato nominato amministratore parrocchiale della parrocchia di San Pietro in Assisi. Il 23 giugno 2020 è stato nominato parroco della parrocchia di San Pietro in Assisi e il 16 novembre è stato nominato cappellano dell’ospedale di Assisi. Diventato sacerdote diocesano, attualmente era vicario parrocchiale della parrocchia di San Pietro. È stato un monaco e parroco molto presente e sensibile alle necessità della gente. Sempre vicino al prossimo, aveva il dono dell’ascolto. È stato molto presente con le famiglie della parrocchia e con le realtà associativa presenti, in particolare la Magnifica Parte de Sotto. Coinvolgeva bambini e chierichetti e li voleva sempre presenti sull’altare nel momento della celebrazione eucaristica.

“A nome mio personale, della Giunta e dell’intera Amministrazione comunale esprimo profondo cordoglio per la prematura scomparsa di don Massimo Bertoncello, sacerdote molto presente nella vita della comunità assisana, vicino alle persone e sempre disponibile ad accogliere nella sua parrocchia iniziative a favore della promozione sociale e culturale e sociale della città. Siamo vicini alla famiglia e alla Diocesi, ricordando con grande affetto la sua figura”. Così il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, appresa la notizia della morte, avvenuta oggi 1° settembre 2025, di don Massimo Bertoncello, 53 anni, vicario parrocchiale della parrocchia di San Pietro e cappellano dell’ospedale di Assisi.

