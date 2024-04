Assisi Terra Laudato Si’, inaugurato il progetto per la diffusione dell’ecologia integrale

Con il Cantico delle Creature intonato dal vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, è stato inaugurato, lunedì 22 aprile 2024 alla Cittadella il progetto Assisi Terra Laudato Si’, animato dal Centro Laudato Si’ di Assisi per la diffusione dei valori dell’ecologia integrale e promosso in collaborazione con le principali realtà istituzionali, civili e religiose della città di Assisi. Il progetto Assisi Terra Laudato Si’ nasce in preparazione al “Giubileo Laudato Si’” del 2025, il doppio anniversario degli 800 anni del Cantico delle Creature e i 10 anni dell’enciclica Laudato Si’, per offrire ai pellegrini l’opportunità di conoscere in profondità questi due messaggi di Francesco di Assisi e Francesco di Roma.

Erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Assisi Stefania Proietti, il custode del Sacro Convento fra Marco Moroni, il provinciale dei frati minori fra Francesco Piloni, il Rettore del Santuario della Spogliazione fra Marco Gaballo, la direttrice del Bosco di S. Francesco Laura Cucchia, e le associazioni del territorio, oltre al consiglio internazionale del Movimento Laudato Si’. Tra i diversi partecipanti, anche gli studenti dei principali istituti superiori di Assisi, parte di un processo didattico educativo sulla cura della casa comune. Assisi Terra Laudato Si’ come specificato nel sito AssisiLaudatoSi.org, offrirà alla città una serie di programmi e iniziative che hanno come scopo la diffusione dei valori dell’ecologia integrale. Per esempio, attraverso i Ritiri Laudato Si’ vissuti non solo nei Santuari francescani, ma in tutta la città e nel suo ecosistema (composto dal contesto paesaggistico, dai colori, dai silenzi e dalla spiritualità unica che qui si respira), i pellegrini avranno la possibilità di conoscere meglio la figura di San Francesco attraverso le parole del Cantico delle Creature.

A conclusione della giornata di inaugurazione di Assisi Terra Laudato Si’, alle 18.30, un momento interreligioso di spiritualità e di contemplazione del tramonto con membri di diverse confessioni cristiane e tradizioni religiose. La preghiera, come di consuetudine, sarà coordinata dagli uffici Ecumenismo e dialogo delle Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno e dal Centro Laudato Si’.

