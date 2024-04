Vernaccia e solidarietà, a Cannara una cena per l’associazione Nora (foto)

Vernaccia e solidarietà: una serata a Cannara, all’insegna dell’altruismo e dell’aiuto verso il prossimo, organizzata dall’Avis locale, nell’ambito della Sagra della Vernaccia. Una cena, dunque, dove il ricavato è stato donato all’associazione Nora (Noi per la Radioterapia Oncologica di Perugia). Due associazioni di volontariato che hanno deciso di incontrarsi per gettare le basi di future collaborazioni. A ricevere le duecento persone, che hanno risposto in modo entusiasta all’iniziativa, Roberto Damaschi.

È toccato a Caterina Quondam Carlo, presidente dell’Avis di Cannara, consegnare il ricavato della serata al presidente di Nora Roberto Rosignoli e Cynthia Aristei, responsabile della struttura di Radioterapia Oncologica, i quali hanno ringraziato per l’iniziativa e ricordato gli obiettivi che Nora vuole raggiungere. Ad esempio finanziare borse di dottorato, istituire borse di studio, assegni di ricerca, contratti a progetto, finanziare contratti per data-manager “e altre figure professionali le cui prestazioni potranno essere utili per raggiungere obiettivi specifici. Vogliamo sensibilizzare la popolazione, il personale sanitario, i vertici della sanità aziendali regionali e universitari – hanno sottolineato Rosignoli e Aristei – sul ruolo fondamentale della radioterapia oncologica sulla lotta ai tumori e sulla eventuale necessità di acquistare le migliori tecnologie e i più aggiornati macchinari necessari alle attività del reparto”.

Nora vuole essere sempre più presente sul territorio provinciale. L’incontro di Cannara è stato il primo passo. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

© Riproduzione riservata