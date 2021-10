Beato Carlo Acutis, ad Assisi le celebrazioni un anno dopo la beatificazione

Martedì 12 ottobre ricorre la Memoria liturgica del Beato Carlo Acutis. Per l’occasione sono tante le iniziative e le celebrazioni che si terranno a partire da sabato 9 ottobre nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, dove si trova la tomba del giovane beatificato un anno fa.

Dichiarato venerabile nel luglio 2018 da Papa Francesco, Acutis è stato successivamente dichiarato beato dopo che la Congregazione delle cause dei Santi ha riconosciuto un miracolo compiuto da Carlo nell’ottobre del 2013 in Brasile. Matheus, 6 anni, nato con il pancreas biforcuto, guarì dopo che sul suo corpo venne appoggiato un pezzo di maglia del giovane. “La Tac dimostrò che il suo pancreas era divenuto identico a quello degli individui sani, senza che i chirurghi lo avessero operato. Una guarigione istantanea, completa, duratura e inspiegabile alla luce delle attuali conoscenze mediche”, spiegava nel 2020 la mamma di Acutis, Antonia Salzano, parlando del miracolo che ha reso beato suo figlio.

Tra gli appuntamenti previsti, sabato 9 ottobre alle ore 16 ci sarà il pellegrinaggio dei giovani; alle ore 17,30 il santo rosario e a seguire alle ore 18 la santa messa presieduta dal Custode della Porziuncola, fra Massimo Travascio; alle ore 21 ci sarà l’Adorazione eucaristica. Domenica 10 ottobre in mattinata alle ore 9,30 e alle ore 11 ci sarà la santa messa, il pomeriggio alle ore 18 la santa messa sarà presieduta dal custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni.

Lunedì 11 ottobre mattina alle ore 11 le celebrazioni in memoria del Beato Carlo Acutis ci sarà la santa messa, nel pomeriggio alle ore 17,30 il santo rosario e a seguire alle ore 18 la celebrazione eucaristica presieduta dal vicario generale don Jean Claude Kossi Anani Djidonou Hazoumé. In serata alle ore 20,30 si terrà la veglia di preghiera dei giovani della cattedrale di San Rufino. Il 12 ottobre, giorno della Memoria liturgica del giovane milanese, esperto in informatica, che morì nel 2006 a causa di una leucemia fulminante dopo aver offerto le sue sofferenze per il Papa e per la Chiesa, alle ore 11 la santa messa sarà presieduta dal vicario provinciale della Provincia dei Frati minori, fra Marco Gaballo. Nel pomeriggio al santo rosario delle ore 17,30 seguirà (ore 18) la santa messa presieduta dal vescovo diocesano monsignor Domenico Sorrentino.

