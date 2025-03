Canonizzazione del Beato Carlo Acutis: le indicazioni utili per bus, percorsi, orari e messe dal 24 al 28 aprile ad Assisi

La diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, insieme al Comune di Assisi, alle Famiglie Francescane e alla Regione dell’Umbria, già impegnate nell’accoglienza dei pellegrini dell’Anno santo, si stanno inoltre preparando alla canonizzazione del Beato Carlo Acutis, in programma in piazza San Pietro il 27 aprile. Oltre alla Pasqua, nel periodo dal 24 al 28 aprile (quindi prima e dopo la cerimonia a Roma) si prevede che, in Assisi arriverà un numero notevole di visitatori e pellegrini che, andranno ad aggiungersi a quelli già previsti per il Ponte e che giungeranno in città sia prima che dopo la cerimonia di Roma, per pregare sulla tomba del giovane, nel Santuario della Spogliazione.

Per questo, nei giorni scorsi si è riunito in Prefettura il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e successivamente in tavolo tecnico-operativo in Questura con tutti gli attori della sicurezza, del pronto intervento e della Protezione civile per organizzare al meglio i flussi da un punto di vista dell’accoglienza, logistico e della sicurezza. A questo proposito, in quei giorni, il Santuario resterà aperto dalle 7 alle 23, mentre i pellegrini che desiderano celebrare l’Eucaristia possono unirsi alle celebrazioni previste nei santuari della Basilica di Santa Maria degli Angeli e della Basilica di San Francesco d’Assisi, consultando i rispettivi orari delle Sante Messe. Al fine di gestire al meglio i flussi veicolari in entrata in Assisi dal 24 al 28 aprile 2025, l’Amministrazione comunale di Assisi, congiuntamente alla Diocesi e a tutti gli altri soggetti coinvolti nell’accoglienza dei pellegrini ha ritenuto utile stabilire alcune regole.

Tra queste, che l’arrivo in città con autobus e l’accesso ai parcheggi dovrà essere necessariamente prenotato utilizzando il seguente link; gli autobus potranno arrivare e scaricare nei parcheggi cittadini a seconda della regione di provenienza, come avviene per la Marcia della Pace, per evitare un intasamento di un’area di sosta rispetto a un’altra. Sono stati pensati poi dei percorsi pedonali all’interno della città, non obbligatori ma che saranno comunque segnalati e vivamente consigliati dai volontari in campo, per favorire la visita più ordinata possibile, dei luoghi francescani unitamente alla tomba di Carlo Acutis a seconda del punto di arrivo e parcheggio.

Per informazioni e accoglienza turistica della canonizzazione del Beato Carlo Acutis si possono contattare i numeri: 0758138680 – 0758138681, o visitare i siti: www.assisisantuariospogliazione.it / www.visit-assisi.it e scaricare la brochure informativa a questo link

