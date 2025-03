Eolo Cicogna si presenta: “Insieme possiamo rendere Assisi migliore, con una crescita integrata e inclusiva” (foto e video)

Per il candidato di civici e centrodestra tantissime persone alla presentazione. A sostenerlo le civiche Eolo Cicogna Sindaco, Assisi per Tutti e Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Umbria Civica, Udc e Il Popolo della Famiglia

“Nei prossimi due anni, Assisi vivrà importanti appuntamenti che segnano un percorso cruciale per la nostra comunità. Altrettanto fondamentale è pensare al futuro, lavorando per costruire qualcosa di solido anche per ciò che verrà. Con le persone con cui intraprenderemo questo cammino stiamo predisponendo un programma che verrà presentato a breve ascoltando le esigenze dei cittadini, consapevoli che ogni frazione ha le sue caratteristiche e peculiarità e merita di essere valorizzata”. Sono le parole di Eolo Cicogna, che sabato mattina in un’affollatissima sala dell’hotel Cenacolo di Santa Maria degli Angeli, di fronte a tantissimi cittadini e sostenitori e di fronte ai rappresentanti delle liste civiche e di centrodestra che lo sostengono (Eolo Cicogna Sindaco, Assisi per Tutti e Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Umbria Civica, Udc e Il Popolo della Famiglia) ha lanciato la sua candidatura a sindaco di Assisi. (Continua dopo il video – link diretto)

Una scelta compiuta nel segno dell’aspirazione a rendersi utile: “Ho avuto all’inizio – ha detto Cicogna rispondendo alle domande di Manuela Marinangeli, moderatrice dell’evento – momenti di esitazione e di titubanza, ma le numerose sollecitazioni e il grande affetto mi hanno convinto ad accettare di chiedere agli assisani, con umiltà, l’onore di poter amministrare nel prossimo quinquennio la nostra importante comunità”. Come detto il programma verrà presentato prossimamente, ma si partirà da alcune certezze: “In questo percorso – dice infatti Cicogna – la mia aspirazione a rendermi utile al Comune si è arricchita di nuove consapevolezze. Ogni angolo del nostro Comune cresce insieme al centro storico, grande attrattore culturale e scrigno di valori che parlano al mondo. E questa crescita deve essere condivisa, integrata, inclusiva. Mi ha guidato e continua a guidarmi la volontà di fare la differenza, di dare il mio contributo a questa terra che tanto amo, e che mi ha già dimostrato tanto affetto. Con il calore e l’entusiasmo di chi mi ha trascinato in questa nuova avventura, sono pronto a impegnarmi per amministrare con dedizione, ascolto e passione. Insieme – ha concluso – possiamo rendere Assisi migliore, con il cuore rivolto al futuro, senza dimenticare la nostra storia e la nostra identità”.

Accanto a Cicogna, oltre 40 anni di servizio presso Banca Monte dei Paschi di Siena, già tesoriere per diversi enti pubblici, in servizio nel Consiglio per gli Affari Economici della Parrocchia di Santa Maria degli Angeli e nell’Unità Pastorale dove cura la redazione annuale dei bilanci, c’erano tutti i vari rappresentanti dei partiti di centrodestra e delle civiche che lo sosterranno.

LE DICHIARAZIONI

Tutti gli interventi sono stati concordi nel sostenere le qualità necessarie a governare Assisi con autorevolezza e visione nel prossimo quinquennio. “Fratelli d’Italia ritiene che la candidatura, da noi auspicata sin dal primo momento, di Eolo Cicogna a sindaco di Assisi rappresenti una grande opportunità per rimettere il cittadino e le attività economiche al centro dell’azione amministrativa, in una città in cui il buon governo si accompagni al ruolo centrale ed internazionale che la città ha, in particolare, per la cristianità. Siamo convinti che Eolo, con la sua competenza, la sua cultura, le doti umane e la sensibilità spirituale che lo caratterizzano, saprà amministrare Assisi con sapienza e competenza, insieme alla squadra forte e compatta che vogliamo contribuire a costruire”, le parole di Michele Leonelli, segretario di Fratelli d’Italia – Assisi.

“Assisi con Eolo Cicogna riprende la scena politica regionale e non solo. Di nuovo Assisi torna ad essere un laboratorio politico di buon governo, di ascolto, di competenza di inclusione e condivisione, sono finiti i tempi di una donna sola al comando. Con Eolo finalmente riusciamo ad interpretare le esigenze di un partito moderno che guarda all’Europa al PPE al futuro con serenità. La fama di Eolo lo precede ma solo parlando con lui e condividendo un percorso si riescono a percepire i valori che hanno sempre caratterizzato Forza Italia: gentilezza, competenza, signorilità che insieme al sorriso carismatico e alla cultura sono il biglietto da visita di Eolo e la garanzia del programma elettorale”, ha detto Evian Morani, segretario di Forza Italia – Assisi.

“Eolo Cicogna è un candidato fortemente voluto dai cittadini e noi abbiamo scelto di sostenerlo con convinzione, non solo per le indiscutibili qualità della persona, ma anche per la bontà del suo progetto politico-amministrativo, capace di riunire tante sensibilità diverse intorno ad una visione concreta e credibile della nostra città. In questo percorso noi siamo pronti a dare un contributo importante di idee e di valori che, a nostro avviso, sono centrali in questo particolare momento storico”, l’intervento di Fabrizio Gareggia, commissario della Lega Umbria – Assisi.

“Per le prossime elezioni comunali l’UDC sosterrà Eolo Cicogna, convinti del suo profilo moderato e cristiano, che incarna quei valori non negoziabili di cui siamo fortemente portatori. Facciamo appello a tutte le forze moderate e cattoliche di unirsi per proporre una nuova politica per sostenere, ricostruire e rafforzare quella identità e quelle radici laiche e cristiane della democrazia nazionale, riconoscendone valori fondanti e il bene comune come esclusivo scopo politico, un modello di nuova democrazia dove la competenza della classe dirigente e la partecipazione popolare e l’impegno dei cattolici possano contribuire a sostenere una nuova fase di rilancio della politica riconoscendo in Assisi un ruolo importante”, le parole di Marco Parente, segretario comunale dell’Udc Assisi.

“Umbria Civica sostiene Eolo Cicogna come candidato a sindaco perché rappresenta un’opportunità di cambiamento autentico per il nostro territorio. Cicogna, oltre a essere una persona rispettata da tutti, esprime una scelta di serietà e moderazione, capace di unire diverse sensibilità politiche e sociali sotto il segno dei valori civici. La sua figura è un punto di riferimento per chi crede in un’amministrazione che ponga al centro le reali esigenze dei cittadini, con un forte orientamento verso il bene comune. Grazie alla sua esperienza e alla sua integrità, Eolo Cicogna è la persona giusta per guidare la nostra città verso un futuro di crescita”, ha aggiunto Maria Giovanna Siliveri, segretario di Umbria Civica – Assisi.

“Cicogna porta una ventata di novità e di rinnovamento: è un candidato civico che ha unito tutti i partiti del centrodestra insieme a movimenti e associazioni civiche e che incarna i valori che Assisi esprime agli occhi del mondo. Un uomo concreto che amministrerà non con promesse irrealizzabili, ma con la gente per la gente partendo dalle esigenze dei singoli, delle associazioni, delle categorie e delle realtà delle frazioni di tutto il territorio in questi anni troppo spesso dimenticate. Assisi non ha bisogno di donne o uomini soli al comando ma di persone competenti che sappiano affrontare le grandi sfide che ci attendono, con un programma condiviso e la partecipazione di tutti per valorizzare la nostra città. Per questo sosteniamo Cicogna, la persona più idonea per cambiare l’amministrazione di Assisi, rivolgendoci a quei cittadini che si sono allontanati dalle urne delusi dalla politica dei tradizionali schieramenti”, le parole di Carlo Belli Paolobelli, portavoce di Assisi per Tutti.

