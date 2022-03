Carlo Cottarelli relatore alla scuola socio politica Toniolo

Sarà Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università cattolica di Milano a tenere la sesta lezione della Scuola socio-politica diocesana “Giuseppe Toniolo”. La lezione sul tema “PNRR e crescita economica” in programma per lunedì 21 marzo alle ore 19, sia in presenza presso la sede dell’Istituto Serafico di Assisi che in modalità zoom. Alla settima lezione di mercoledì 30 marzo che affronterà il seguente argomento: “Ricerca e scienza per rimuovere le disuguaglianze” interverrà il rettore dell’Università degli studi di Perugia Maurizio Oliviero.

La scuola, di iniziativa diocesana, si rivolge a tutta la comunità ecclesiale e a quanti sono interessati a conoscere il pensiero sociale della Chiesa con un’attenzione particolare ai giovani e cerca di mettere in evidenza l’importanza di una politica attiva ed attenta al bene comune. Per seguire le lezioni è necessario iscriversi alla Scuola compilando lo specifico modulo che si trova sul sito della diocesi (www.diocesiassisi.it) e inviandolo all’indirizzo email: [email protected]

Carlo Cottarelli è nato a Cremona il 18 agosto 1954. Laureato a Siena e alla London School of Economics, dopo aver lavorato in Banca d’Italia ed Eni, dal 1988 al 2017 è stato nel Fondo monetario internazionale. È stato commissario straordinario per la revisione di spesa, nominato dal governo italiano, da ottobre del 2013 a novembre del 2014. Dal 2017 è direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’università Cattolica di Milano e visiting professor presso l’università Bocconi. Ha scritto numerosi articoli e saggi accademici. Per Feltrinelli ha pubblicato: La lista della spesa. La verità sulla spesa pubblica italiana e su come si può tagliare (2015), Il macigno. Perché il debito pubblico ci schiaccia e come si fa a liberarsene (2016), I sette peccati capitali dell’economia italiana (2018) e Pachidermi e pappagalli. Tutte le bufale sull’economia a cui continuiamo a credere (2019).

