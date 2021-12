Celebrazioni di Natale 2021, gli auguri del vescovo Sorrentino

“Sarà possibile uscire dalla crisi in cui versiamo, solo provando realmente a sentirci fratelli e sorelle”. È questo l’augurio del vescovo della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino in vista delle celebrazioni di Natale 2021. “Nella grotta di Betlemme si raccoglie la speranza del mondo. Siamo convocati come i pastori e i magi a cercare in quel bimbo la carezza di Dio alla nostra umanità. Niente di magico. Dovremo continuare a camminare con le nostre gambe, ma sapendoci raggiunti dal sorriso di Dio. Un sorriso – ha aggiunto – che ci avvolge di misericordia. Ci fa sentire meno soli. Ci spinge ad uscire dai nostri narcisismi per un abbraccio universale”.

Intenso il programma delle celebrazioni di Natale 2021 presiedute dal vescovo che nella notte della vigilia di Natale celebrerà la santa messa, nella cattedrale di San Rufino alle ore 23,30 (in diretta sul canale 602 Maria Visione e sulla pagina Facebook della diocesi). Il giorno di Natale celebrazione eucaristica alle ore 9,30 nella concattedrale di Santa Maria Assunta a Nocera Umbra e alle ore 11,30 nella Pro-Cattedrale di Sant’Agostino a Foligno. Venerdì 31 dicembre il Te Deum di ringraziamento si terrà alle ore 17 nella cattedrale di San Rufino. Sabato 1 gennaio la santa messa sarà celebrata alle ore 11,15 nella concattedrale di San Benedetto a Gualdo Tadino. Giovedì 6 gennaio, solennità dell’Epifania del Signore, alle ore 10,30 la santa messa sarà celebrata nella Basilica di San Francesco di Assisi.

