Domenica 9 ad Assisi si rinnova l’appuntamento con il convegno su San Giuseppe

Domenica 9 marzo alle ore 16.30, presso la Sala della “Biblioteca Diocesana” della Cattedrale di San Rufino in Assisi, si terrà l’11° Convegno su “San Giuseppe, castissimo sposo della Beata Vergine Maria”, promosso da Luigi Marini. L’evento offrirà un’occasione di riflessione su San Giuseppe, modello di santità e riferimento per la fede cristiana, in preparazione alla festa del 19 marzo, festa del papà, festa degli artigiani in particolare dei falegnami e di tante iniziative religiose nelle chiese intitolate al Santo.

Un appuntamento imperdibile – si legge in una nota – per tutti coloro che desiderano approfondire la figura di San Giuseppe e il suo messaggio sempre attuale di fede, amore e speranza. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco f.f. Valter Stoppini e del Vescovo Mons. Domenico Sorrentino, interverranno: Luca Russo (Comunità Papa Giovanni XXIII – Casa Famiglia “Fuori le Mura” di Palazzo di Assisi) con la relazione “Sì, sono suo padre”, che approfondirà il valore della paternità adottiva ispirata a San Giuseppe; Don Giovanni Zampa (Vicario generale della Diocesi di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e della diocesi di Foligno) con la relazione “Giuseppe di Betlemme, custode della speranza”, per imparare, attraverso l’esempio di San Giuseppe, la virtù della speranza come faro che sostiene e illumina il nostro percorso di fede e di vita.

Il convegno sarà arricchito dalla Preghiera dedicata al Santo scritta da Don Oscar Battaglia, recitata dal Prof. Carlo Menichini. Le conclusioni saranno affidate a Don Alessandro Picchiarelli, Priore del Capitolo della Cattedrale di San Rufino in Assisi. Mentre la moderazione sarà curata da Luigi Marini. L’Associazione San Giuseppe Famiglia Chiesa Domestica Assisi ringrazia – conclude la nota – l’Amministrazione Comunale di Assisi, l’Associazione dei Servi Inutili del Buon Pastore ETS, l’Associazione VI.VA. Partecipazione e Solidarietà APS e la “Biblioteca Diocesana” della Cattedrale di San Rufino in Assisi per il supporto e l’ospitalità.

