Economia umana, il libro di mons. Sorrentino presentato a Roma oggi pomeriggio

Proseguono gli appuntamenti in calendario per la presentazione in anteprima dell’ultimo libro del vescovo della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, intitolato “Economia umana. La lezione e la profezia di Giuseppe Toniolo: una rilettura sistematica”, edito da Vita e Pensiero. Dopo Foligno e Napoli, venerdì 10 dicembre il volume sarà presentato in anteprima all’evento “Famiglia ed economia integrale” che si terrà al Pontificio Istituto teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del matrimonio e della famiglia di Roma (Piazza San Giovanni in Laternano, 4 – Città del Vaticano).

Durante la prima sessione dell’evento in programma dalle ore 15 alle ore 16 intervengono, oltre al vescovo Sorrentino, Francesco Bonini, rettore dell’Università Lumsa e Matteo Rizzolli, docente dell’Istituto GP2 e dell’Università Lumsa. Coordina i lavori Valeria Guarino, cattedra Gaudium et spes. La seconda sessione dalle ore 16,15 alle ore 17,30 sarà incentrata sul workshop “Family and Fraternity in The Economy of Francesco” in lingua inglese. Partecipano alla tavola rotonda, il vescovo Sorrentino, autore del libro e presidente del Comitato organizzatore di EoF; Suor Alessandra Smerilli, segretario del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, membro del Comitato scientifico di EoF; Luigino Bruni, direttore del Comitato scientifico di EoF; Philippe Bordeyne, preside dell’Istituto JP2. Presidente della sessione è Matteo Rizzolli, docente dell’Istituto GP2 e membro del Comitato scientifico di EoF. Il Beato Giuseppe Toniolo è stato uno dei protagonisti del movimento cattolico italiano a cavallo dell’inizio del ventesimo secolo. Economista riconosciuto all’università di Pisa è stato il fondatore nel 1907 delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani, ha avuto un ruolo preminente nel movimento cooperativo cattolico ed è stato uno dei precursori della fondazione dell’Università Cattolica di Milano. Nel 2012, l’attribuzione del miracolo per «intercessione del Venerabile Servo di Dio Giuseppe Toniolo, Laico, Padre di famiglia» ne ha fatto il primo beato economista. La sua attenzione ai temi dell’economia civile ed il suo sguardo attento al ruolo della famiglia nell’economia sono attentamente ricostruiti nel libro del vescovo Sorrentino, che è stato il postulatore della causa di beatificazione.

La presentazione di Economia Umana del 10 dicembre, così come quelle precedenti, è un’anteprima in quanto il libro sarà in libreria e acquistabile online sul sito della Casa editrice dal prossimo 13 gennaio. L’evento può essere seguito sia in presenza che in diretta streaming. Per partecipare in presenza è obbligatorio prenotarsi sul sito www.istitutogp2.it ed essere muniti di green pass. Per informazioni: [email protected]

