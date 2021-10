Festa di San Francesco d’Assisi 2021, attesi almeno mille pellegrini: il programma

Grande attesa ad Assisi per la Festa di San Francesco d’Assisi 2021, che quest’anno vede negli stessi giorni anche l’appuntamento internazionale The Economy of Francesco che si terrà il 2 ottobre: in attesa dell’arrivo in presenza del 2022, il Santo Padre parlerà in diretta streaming con i giovani collegati dai 5 continenti. Ad oggi sono oltre 30 le città (tra cui Shangai, Bogotà, Nairobi, Washington) in tutto il mondo che ospiteranno contemporaneamente un evento EoF. “A più di due anni di distanza dal lancio di The Economy of Francesco, il programma dell’evento di ottobre si concentrerà sul raccolto dei frutti maturati in questi mesi in tutto il mondo”, ha dichiarato il comitato organizzativo; previsti interventi di Vandana Shiva, Jennifer Nedelsky, Partha Dasgupta, Sabina Alkine, Helen Alford e Jeffrey Sachs che sarà presente ad Assisi. Previsto anche il contributo dello scienziato, Stefano Mancuso, direttore del Laboratorio di Neurobiologia Vegetale di Firenze e secondo il New Yorker uno dei World Changers del pianeta.

Dalla Sardegna è intanto arrivata una scultura in legno di olivastro proveniente dall’isola dell’Asinara, che è stata collocata ad Assisi, presso la Cittadella della Pro Civitate Christiana, in occasione della Festa di San Francesco d’Assisi 2021, come omaggio dalla Sardegna nel segno della Laudato Si’. L’opera, realizzata in occasione del Giubileo del 2000 dall’artista sardo Enrico Mereu, è stata portata nella città del Poverello su iniziativa dei Circoli Laudato Si’ dell’Asinara e di Badesi, con la collaborazione della Regione Sardegna e del Circolo Laudato Si’ di Assisi. “Significativamente quest’opera rifiorisce dalla morte come speranza di bellezza e di vita contro ogni speranza – ha dichiarato Tonio Dell’Olio, presidente della Pro Civitate Christiana, che ha aggiunto – Francesco viene rappresentato come generato dalla terra e pienamente inserito nella natura a ricordarci che siamo figli di Madre Terra e parte integrante del creato”.

L’opera – fa sapere Antonio Caschetto, coordinatore dei programmi italiani del Movimento Laudato Si’ – verrà visitata dai vescovi della Conferenza Episcopale Sarda, su invito del vescovo di Sassari mons. Gian Franco Saba e del vescovo di Assisi mons. Domenico Sorrentino, la sera del 3 ottobre, a conclusione del consueto saluto ai vescovi che avverrà in Vescovado. Un modo semplice per riflettere sulla profezia di Francesco espressa con tenerezza poetica nel Cantico delle Creature. L’opera, collocata nell’anfiteatro della Pro Civitate Christiana, sarà visitabile dal pubblico per tutto il mese di ottobre, quando verrà scelta una collocazione definitiva. (Continua dopo l’immmagine)

Per quanto riguarda la Festa di San Francesco d’Assisi 2021 vera e propria, secondo la conferenza stampa svoltasi stamattina in Sardegna sono 929 i pellegrini iscritti presso le rispettive diocesi della Sardegna. Di questi, 8 sono vescovi (compresi i due emeriti di Cagliari e Oristano), 54 sacerdoti, 2 diaconi e 865 laici. Sarà presente, inoltre, il Pontificio Seminario Regionale con 5 membri dell’équipe e 46 seminaristi. Una ristretta rappresentanza di laici (16 per la celebrazione dei Primi Vespri presso la Basilica Santa Maria degli Angeli e 10 per la S. Messa presso la Basilica superiore di San Francesco), a motivo dei numeri contingentati per il Covid-19, parteciperanno agli eventi più salienti delle due giornate ad Assisi. Alla cifra dei 929 pellegrini si aggiunge un numero di altri pellegrini isolani che arriveranno sul posto autonomamente. Di seguito il programma del 3-4 ottobre, Festa di San Francesco d’Assisi 2021 Patrono d’Italia tratto dal sito sanfrancesco.org.

FESTA DI SAN FRANCESCO D’ASSISI 2021 – PROGRAMMA 3 OTTOBRE

09.30 Convento Porziuncola – Refettorietto

Presentazione del riconoscimento “Rosa d’argento”, Frate Jacopa 2021

Donne del nostro tempo testimoni di fede, speranza e carità

Riconoscimento alla sig.ra Cecilia Mancone (Orgosolo)

Sono presenti:

S. Ecc.za Mons. Antonello Mura, Vescovo di Nuoro e di Lanusei – Presidente della C.E.S.

S. Ecc.za Sorrentino Mons. Domenico, Vescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino

e Foligno, Autorità civili Comune di Assisi / Comune di Orgosolo / Comune di Marino

10,30 “Offerta dei fiori” con Frate Jacopa, presenti: il Sindaco di Assisi, una rappresentanza del

Comune e dello “Storico Cantiere” di Marino (Roma) e della Pro Loco di Santa Maria

degli Angeli

11.00 Basilica Papale di S. Maria degli Angeli

Solenne Concelebrazione Eucaristica “nel Transito di San Francesco”

presieduta da P. Francesco Piloni OFM, Ministro provinciale dei Frati Minori di Umbria- Sardegna.

Il Custode del Protoconvento Porziuncola consegna il riconoscimento “Rosa d’argento”

2021 alla sig.ra Cecilia Mancone, che offrirà il panno cenerino, i ceri, i mostaccioli e

l’incenso.

La Pro Loco di Santa Maria degli Angeli e l’Associazione “Priori del piatto dei Sant’Antonio abate”, a nome della comunità angelana, offre i fiori per il luogo del Transito.

12.15 Basilica Papale di San Francesco, chiesa superiore

Celebrazione eucaristica presieduta da S. Ecc.za Mons. Gian Franco Saba, arcivescovo di Sassari e concelebrata dagli altri vescovi sardi.

17.00 Basilica Papale di S. Maria degli Angeli.

Accoglienza delle Autorità civili con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni e delle Province della Sardegna e dell’Umbria, dei Sindaci della Sardegna e di Assisi, da parte di fr. Massimo Travascio, Custode del Protoconvento di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola.

17.30 Basilica Papale di S. Maria degli Angeli

Solenne Celebrazione dei Primi Vespri “nel Transito di San Francesco”

presieduti da S. Ecc. Mons. Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Cagliari, Vicepresidente della

Conferenza Episcopale Italiana, con l’assistenza di S. Em. Card. Agostino Vallini, Legato

Pontificio per le Basiliche di Assisi; presenti i Vescovi della Sardegna, S. Ecc. Mons.

Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e Foligno; i

Ministri Generali e Provinciali delle Famiglie Francescane e i pellegrini delle Diocesi della

Sardegna.

A conclusione della celebrazione, saluto del Neo-Eletto Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori fr. Massimo Fusarelli OFM.

19,45 I Vescovi della Sardegna e dell’Umbria, i Ministri Generali e Provinciali delle famiglie

Francescane sono invitati per la cena presso il Convento Porziuncola

21.00 Santuario di San Damiano

Veglia con i giovani della Sardegna, presieduta da S. Ecc. Mons. Corrado Melis, Vescovo

di Ozieri, Delegato per la pastorale giovanile della C.E.S.

21.00 Santuario della Spogliazione

La Conferenza Episcopale Sarda incontra S. Ecc. Mons. Domenico Sorrentino,

Vescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino

21.30 Basilica Papale di S. Maria degli Angeli

Veglia di preghiera presieduta da fr. Roberto Genuin OFM,

Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini

FESTA DI SAN FRANCESCO D’ASSISI 2021 – PROGRAMMA 4 OTTOBRE

8.30 Palazzo Municipale – Sala della Conciliazione

Incontro tra le autorità e le delegazioni della Sardegna con la Municipalità di Assisi

9.30 Basilica papale di San Francesco, chiesa superiore

Accoglienza delle Autorità da parte di fr. Marco Moroni, Custode del Sacro Convento

10.00 Basilica Papale di San Francesco, chiesa superiore

Solenne Celebrazione Eucaristica nella Festa di San Francesco, Patrono d’Italia

presiede S.E. Mons. Antonello Mura, Vescovo di Nuoro e Lanusei, Presidente della Conferenza Episcopale Sarda, con i Vescovi della Sardegna, il Vescovo di Assisi,

i Ministri Generali e Provinciali delle Famiglie Francescane.

Il Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, accende la “Lampada Votiva dei Comuni d’Italia”

con l’olio offerto dalla Regione Sardegna

L’evento viene ripreso in diretta televisiva Rai Uno

Nella chiesa inferiore si celebrano ss. Messe alle ore 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

11.30 Loggia del Sacro Convento

Saluto di fr. Carlos Trovarelli, Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali

Messaggio del Rappresentante del Governo Italiano e di quello della Regione Sardegna

Saluto del Vescovo di Assisi.

L’evento viene ripreso in diretta televisiva Rai Uno

12.45 Sacro Convento. Refettorio

Pranzo per i Vescovi e le autorità nazionali, quelle della Regione Sardegna e della Regione Umbria e con gli invitati da parte del Sacro Convento e del Comune di Assisi.

16.00 Basilica Papale di San Francesco, chiesa inferiore

Vespri Pontificali – presiede S. Ecc. Mons. Roberto Carboni, Arcivescovo di Oristano e Vescovo di Ales – Terralba

A conclusione: processione dei concelebranti e dei frati al Cupolio della Basilica e la Benedizione all’Italia con la Chartula di San Francesco (Vescovo di Assisi).

