Strade di montagna, Anas avvia la cantierizzazione. Assisi Domani: “Fatti, non parole”

Inoltre presto arriverà la FTTH (Fiber to the home) in tutto il territorio di Assisi

“L’Anas ha avviato in questa settimana le opere di cantierizzazione dei lavori di messa in sicurezza delle strade di montagna, e nello specifico le viabilità di S. Anna, Costa di Trex, Nottiano, Lignano e Pieve S. Nicolò. Il finanziamento di tali opere, per un totale di € 7.018.640,97 – ricorda Assisi Domani – è stato ottenuto grazie al lavoro di censimento delle criticità effettuato dal Comune di Assisi nel proprio territorio in contraddittorio con Anas, e quindi approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito del Programma interventi Anas. Gli interventi riguarderanno, a seconda dei tratti, la realizzazione di cordoli di micropali, consolidamento dei versanti, sistemi di ritenuta, gabbionate, regimentazione acque e rifacimento sede stradale. Per alcune viabilità sono previste attività propedeutiche di bonifica dagli ordigni bellici”.

Per Assisi Domani – “I sette milioni di euro impegnati per la realizzazione di questa seconda parte del Piano strade Anas (5° stralcio), si collocano nei circa 13 milioni di euro complessivamente assegnati (con il 5° e 6° stralcio) per la messa in sicurezza della viabilità comunale, cinque dei quali già realizzati da tempo come Ponte dei Galli e Gabbiano. È senza dubbio un importante risultato sia per l’intensità delle risorse finanziarie a fondo perduto cercate e ottenute dal Sindaco Stefania Proietti e sia per l’importante ricaduta economica che esse generano per il nostro tessuto produttivo”.

Oltre alle strade di montagna via Assisi Domani, dal Comune di Assisi si fa invece sapere che “è già iniziata la fase di progettazione da parte dell’azienda TIM per portare la fibra ottica FTTH (Fiber to the home) in tutto il territorio di Assisi, comprese quelle frazioni e quelle zone che sinora ne sono sprovviste. Lo hanno comunicato i responsabili della società direttamente al sindaco nel corso di un incontro che si è svolto questa mattina nella sede comunale, a seguito della richiesta fatta dall’amministrazione nei mesi scorsi. Per Assisi si tratta di una importante iniziativa per realizzare l’infrastruttura in banda ultralarga sul 100 per cento del territorio comunale, centro e frazioni, in maniera tale che i collegamenti potranno essere super rapidi basandosi appunto sulla tecnologia FTTH che permetterà di raggiungere velocità fino a 1 Gbps arrivando fino all’interno di case, imprese, scuole, edifici pubblici. I lavori inizieranno a gennaio prossimo”.

© Riproduzione riservata