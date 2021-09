Festa di San Francesco d’Assisi 2021, svelato il programma delle celebrazioni

Sarà la Sardegna, quest’anno, la protagonista della Festa di San Francesco d’Assisi 2021 e a rappresentare l’omaggio annuale dei Comuni italiani al Patrono d’Italia con la simbolica offerta dell’olio per la lampada votiva a San Francesco. Offerta resa ancora più intensa e significativa dalla grave perdita di tanti alberi di olivi, anche antichi, che l’isola sarda ha subito la scorsa estate a causa degli incendi che l’hanno devastata. L’associazione Città dell’Infiorata (con gli infioratori di Alatri, Bolsena, Fucecchio, Genazzano, Genzano di Roma, Gerano, Poggio Moiano e Spello) ha ultimato il bozzetto che sarà raffigurato il prossimo 4 ottobre ad Assisi in occasione delle celebrazioni per la Festa di San Francesco.

Ecco il programma della Festa di San Francesco d’Assisi 2021, che sarà celebrata in comunione tra le diverse famiglie francescane di Assisi e la Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino:

Da venerdì 24 settembre a sabato 2 ottobre : Chiesa inferiore

NOVENA DI SAN FRANCESCO

Predicatore: fra Rosario Gugliotta: “Francesco, uomo appassionato del Vangelo”

Venerdì 24 settembre, ore 18.00: Vicariato di Santa Maria degli Angeli.

Sabato 25 settembre, ore 18.00: Religiose e religiosi della Diocesi.

Domenica 26 settembre, ore 17.00: Famiglie della diocesi

Lunedì 27 settembre, ore 18.00: Vicariato di Assisi con la partecipazione del Capitolo dei Canonici della Cattedrale e delle Confraternite. Amministrazione Comunale e Associazioni cittadine nel 24° anniversario del sisma del 1997. Presiede S. E. Mons. Domenico Sorrentino.

Martedì 28 settembre, ore 18.00: Parrocchia di Rivotorto.

Mercoledì 29 settembre, ore 16.00: Caritas Diocesana e Pastorale della salute, Unitalsi, Istituto A. Rossi, Casoria, Serafico ed altre associazioni impegnate con emarginati e sofferenti

Giovedì 30 settembre, ore 18.00: Vicariato di Bastia Umbra.

Venerdì 1° ottobre, ore 18.00: Vicariato Gualdo Tadino.

Sabato 2 ottobre, ore 18.00: Vicariato di Nocera Umbra.

SABATO 2 OTTOBRE ore 21.00 : Sacro Convento, Salone papale (con accesso dal Museo del Tesoro)

il tradizionale Concerto Francesco è vivo eseguito dalla Cappella Musicale della Basilica.

Ingresso gratuito su prenotazione.

FESTA DI SAN FRANCESCO D’ASSISI 2021 – IL PROGRAMMA DEL 3-4 OTTOBRE

DOMENICA 3 OTTOBRE

Convento Porziuncola – Refettorietto

ore 9.30: Presentazione del riconoscimento Rosa d’argento. Donne del nostro tempo testimoni di fede, speranza e carità. Frate Jacopa 2021

Saranno presenti:

-S. Ecc.za Mons. Antonio Mura – Vescovo di Nuoro e di Lanusei – Presidente C.E.S., il Vescovo

della Diocesi proponente “Frate Jacopa 2021”

– S. Ecc.za Sorrentino Mons. Domenico – Vescovo di Assisi – Nocera Gualdo Tadino e Foligno,

– autorità civili del Comune di Assisi , del Comune sardo di Frate Jacopa e del Comune di Marino

ore 10.30: Offerta dei Fiori con Frate Jacopa, il Sindaco di Assisi, una rappresentanza del Comune e dello “Storico Cantiere” di Marino (Roma) e della Pro Loco di Santa Maria degli Angeli

Basilica Papale di S. Maria degli Angeli

ore 11.00 – Solenne Concelebrazione Eucaristica nel Transito di San Francesco

presieduta da P. Francesco Piloni OFM, Ministro provinciale dei Frati Minori di Umbria-Sardegna.

Il Custode del Protoconvento Porziuncola consegnerà il riconoscimento “Rosa d’Argento” 2021.

La Pro Loco di Santa Maria degli Angeli e l’Associazione “Priori del piatto di Sant’Antonio abate”, a nome della comunità angelana, offriranno i fiori per il luogo del Transito.

Basilica Papale di San Francesco, chiesa superiore

ore 10.50 – Celebrazione eucaristica presieduta dal Custode (in diretta Raiuno)

ore 12.15 – Concelebrazione eucaristica dei vescovi sardi

Basilica Papale di S. Maria degli Angeli

ore 17.00 – Accoglienza delle Autorità civili con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni e delle Province della Sardegna e dell’Umbria, dei Sindaci delle Sardegna e di Assisi da parte di fr. Massimo Travascio OFM, Custode del Protoconvento di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola

ore 17.30 : Solenne Celebrazione dei Primi Vespri nel Transito di San Francesco presieduti da S. Ecc. Mons. Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Cagliari, Vicepresidente della Conf. Episc. Sarda

con l’assistenza di S. Em. Card. Agostino Vallini, Legato Pontificio per le Basiliche di Assisi. Partecipano i Vescovi della Sardegna, S. Ecc. Mons. Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino

e Foligno, i Ministri Generali e Provinciali delle Famiglie Francescane e i pellegrini delle Diocesi della Sardegna.

A conclusione della celebrazione: Saluto del Neo-Eletto Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori fr. Massimo Fusarelli OFM

Basilica di San Francesco, chiesa inferiore

Memoria del Transito

ore 17.00 – S. Messa della Solennità di San Francesco

ore 18.00 – Primi vespri della solennità di san Francesco

ore 18.30 – S. Messa della Solennità di San Francesco

ore 21.00 – Santuario di San Damiano

Veglia con i giovani della Sardegna, presieduta da S. Ecc. Mons. Corrado Melis, Vescovo di Ozieri, Delegato per la pastorale giovanile della C.E.S

ore 21.00 – Santuario della Spogliazione

La Conferenza Episcopale Sarda incontra S. Ecc. Mons. Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino

ore 21.30 – Basilica Papale di S. Maria degli Angeli

Veglia di preghiera presieduta da fr. Roberto Genuin OFMCap, Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini

LUNEDI’ 4 OTTOBRE

Basilica di San Francesco, chiesa inferiore

Ss. Messe ore 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 17.00; 18.30

6.00 presiede S. Em. Card. Agostino Vallini, Legato pontificio per le Basiliche di Assisi

7.00 presiede fr. Massimo Fusarelli, Ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori

8.00 presiede fr. Roberto Genuin, Ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini

9.00 presiede S. Ecc. Mons. Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi

Le ss. Messe successive sono presiedute dai frati della Basilica

Palazzo Municipale – Sala della Conciliazione

ore 8.30 – Incontro tra le autorità e le delegazioni della Sardegna con la Municipalità di Assisi

Basilica papale di San Francesco, chiesa superiore

ore 9.30 – Accoglienza delle Autorità da parte di fr. Marco Moroni OFMConv, Custode del Sacro Convento

ore 10.00 – Solenne Celebrazione Eucaristica nella Festa di San Francesco, Patrono d’Italia presieduta da S.E. Mons. Antonello Mura, Vescovo di Nuoro e Lanusei, Presidente della Conferenza Episcopale Sarda, con i Vescovi della Sardegna, il Legato pontificio S. Em. Card, Vallini, il Vescovo di Assisi, i Ministri Generali e Provinciali delle Famiglie Francescane.

Il Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, accende la Lampada Votiva dei Comuni d’Italia con l’olio offerto dalla Regione Sardegna. L’evento verrà ripreso in diretta televisiva Rai Uno. Sul prato antistante la chiesa superiore verrà allestito un maxischermo.

Loggia del Sacro Convento

ore 11.30 – Saluto di fr. Carlos Trovarelli, Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali. Messaggi istituzionali all’Italia. Saluti di autorità civili e religiose.

L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva Rai Uno.

Basilica Papale di San Francesco, chiesa inferiore

ore 16.00 – Vespri Pontificali, presiede S. Ecc. Mons. Roberto Carboni, Arcivescovo di Oristano e Vescovo di Ales – Terralba.

A conclusione della Festa di San Francesco d’Assisi 2021: processione dei concelebranti e dei frati al Cupolino della Basilica e Benedizione all’Italia con la Chartula di San Francesco da parte del Vescovo di Assisi S. Ecc. Mons. Domenico Sorrentino.

