Assisi Civica: “Impegno, ideali ed entusiasmo con Stefania Proietti!”

“La candidata sindaco Stefania Proietti una donna della nostra terra. La donna da battere nella sostanza e non da abbattere con polemiche, mezzucci, attivazione delle tifoserie”. Lo scrive Giorgio Bastianini, segretario di Assisi Civica che, con Assisi Domani, Pd e Movimento 5 Stelle, sostiene la prima cittadina uscente. “Ci sono stati cinque anni di tempo per dire tutto ciò che viene detto in un mese di propaganda elettorale per qualche voto in più, serve più buon senso, l’opposizione deve fare il proprio lavoro durante tutto il periodo del mandato. Sia ben chiaro – scrive il segretario di che il sindaco Proietti sa difendersi benissimo da sola, mentre al popolo elettore la politica va spiegata in tutti i suoi risvolti. Care elettrici ed elettori il 3 e 4 ottobre alle elezioni comunali di Assisi premiate una donna Stefania Proietti Sindaco che continuerà con voi il cammino per Assisi perché in questi cinque anni di amministrazione ridotti non per sua scelta, purtroppo, ha dimostrato lavorando a tempo pieno in presenza coraggio e capacità per lo sviluppo del territorio di Assisi”.

“Ecco perché Assisi Civica vera e innovativa, fatta di passione, ideali e impegno civile, di entusiasmo e partecipazione per restituire valori alla politica crede e sostiene la candidata sindaco Stefania Proietti. Non fatevi prendere in giro – l’appello di Giorgio Bastianini – fate vincere il potere delle idee e non l’idea di potere. Sono le idee che mettiamo in campo, le proposte che facciamo a tutti voi cittadine e cittadini, per questo chiediamo un voto per la candidata sindaco Stefania Proietti e per la lista Assisi Civica, per continuare il cammino per Assisi che amiamo. Per rimettere finalmente in moto, sperando basta pandemia, il capoluogo e le 20 frazioni. Ci crediamo, ce la possiamo fare dateci fiducia e forza. Grati per quello che potrete fare sollecitando il voto per Stefania Proietti Sindaco e per la lista Assisi Civica con i suoi candidati; ricordandovi che tutti i voti sono utili nessun voto è sprecato, invitate i parenti ed amici ad andare a votare, facciamo un patto tra persone libere”.

