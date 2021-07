Fr. Massimo Fusarelli nuovo Ministro generale dei Frati minori

Il Capitolo generale dei Frati minori, riunito a Roma, ha eletto il nuovo Ministro generale. Fr. Massimo Fusarelli, attuale Ministro provinciale della Provincia di s. Bonaventura dei Frati minori di Lazio e Abruzzo, è nato a Roma il 30 marzo 1963, ha vestito il saio francescano il 28 luglio 1982. Il 30 luglio 1983 ha emesso i voti temporanei; ha professato i voti solenni l’8 gennaio 1989. Il 30 settembre 1989 ha ricevuto l’ordine sacerdotale. Dopo il Corso Istituzionale Teologico presso l’Antonianum di Roma ha conseguito la Licenza in Scienze patristiche presso l’Augustinianum in Roma. È stato Definitore provinciale, Animatore della pastorale vocazionale e poi della Formazione permanente; più volte Guardiano; Segretario generale di Formazione e Studi dal 2003 al 2009; Visitatore generale per la Provincia di Napoli e poi per il processo di unificazione delle Province del Nord Italia. A lui Papa Francesco ha fatto giungere un messaggio di felicitazioni: “Appresa notizia della sua elezione mi congratulo e assicuro la mia preghiera e la mia benedizione, affinchè il Signore la assista e la custodisca nello svolgimento del suo servizio. Il serafico padre san Francesco – scrive ancora il Papa – le sia di incoraggiamento nella guida dei suoi frati”.

“A fr. Massimo Fusarelli, da parte del Ministro provinciale, fr. Francesco Piloni, del Custode della Porziuncola, fr. Massimo Travascio e di tutti i frati della Provincia Serafica, assicuriamo la nostra preghiera dalla Porziuncola e l’augurio di un proficuo lavoro a servizio dell’Ordine e della Chiesa tutta”, si legge in una nota sul sito dei Frati minori di Santa Maria degli Angeli. “La città di Assisi accoglie con gioia ed emozione l’elezione di fr. Massimo Fusarelli a nuovo Ministro generale dei Frati minori”. Con queste parole il sindaco di Assisi Stefania Proietti si fa interprete dei sentimenti della comunità e di tutta la Città Serafica e saluta il 121esimo successore di San Francesco, un frate italiano alla guida della famiglia francescana dei minori a livello internazionale, scelto dall’ultimo Capitolo Generale.

“Ogni volta che c’è un cambio di guida – ha continuato il sindaco – si segna l’inizio di un nuovo percorso, diamo il benvenuto al neo Ministro generale con la certezza di trovare in Assisi una casa accogliente nel segno dei valori del nostro Santo. A titolo personale e a nome dell’amministrazione formulo i più sentiti auguri di buon lavoro al servizio della Chiesa. Lo aspettiamo ad Assisi in occasione delle celebrazioni del Perdono, che stiamo preparando insieme alla Provincia Serafica e alla Basilica Papale della Porziuncola”. Il sindaco Proietti ha voluto anche ringraziare sentitamente il predecessore, fra’ Michael Perry per gli anni di incarico portati avanti con umiltà e competenze, affrontando con coraggio sfide straordinarie sempre con autentico spirito francescano.

© Riproduzione riservata