Coronavirus in Umbria, il bollettino del 14 luglio 2021. Bastia è Covid free

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 15 unità (ieri l’aumento rispetto al giorno precedente era di 15 persone). Invariate le vittime da inizio pandemia, purtroppo 1.424 persone scomparse.

Nel dettaglio, il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia salgono da 56.958 a 56.973 (appunto 15 in più tra ieri e oggi); i guariti da inizio pandemia aumentano da 54.911 a 54.923 (12 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria salgono da 623 a 626 (più 3; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi molecolari effettuati, in 24 ore, sono 1.732, per un totale da inizio pandemia di 990.715 (ieri erano 988.983), mentre i tamponi antigenici effettuati sono 1.938, per un totale di 517.828 (ieri erano 515.890). I ricoveri sono fermi a 9, invariati, di cui 1 in terapia intensiva, invariato. Gli isolamenti contumaciali salgono da 428 a 454, più 26.

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali restano 10, invariati, e anche i guariti rimangono 2.162, invariati. I casi positivi in totale da inizio pandemia sono fermi a 2.224, invariati, e le persone in isolamento contumaciale sono sempre 9. Una persona è ricoverata, ma non in terapia intensiva, dati entrambi invariati. I decessi da inizio pandemia rimangono 52. (Continua dopo l’immagine)

A Bastia Umbra, i positivi attuali scendono da 1 a nessuno, meno 1. I guariti, tra ieri e oggi, salgono da 1.861 a 1.862, più 1. I casi positivi da inizio pandemia restano 1.911, invariati. Gli isolamenti contumaciali scendono da 1 a nessuno, meno 1. Nessuna persona è ricoverata, dato invariato. I decessi da inizio pandemia rimangono 49. (Continua dopo l’immagine)

“Nessun caso positivo, nessuna persona in isolamento ma non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia. Una notizia che ci riempie il cuore dopo tanti mesi di preoccupazione e dolore. La stele che ricorda tutte le vittime del Covid posta davanti il Municipio ne è un segno indelebile. Il vaccino ci ha accompagnato verso questo grande risultato, verso questa graduale normalità. Abbiamo conosciuto la solitudine, intere famiglie in isolamento, la paura, la chiusura di attività, quella che tante volte abbiamo definito non solo una pandemia sanitaria ma anche economica di cui continuiamo a portare il peso”, la gioia del sindaco, Paola Lungarotti.

“Un grande segnale di rinascita e speranza per tutti noi bastioli oggi, per Bastia che ha dimostrato tutta la sua forza e continua a dimostrarla ogni giorno. Con ‘Ama Bastia ‘ – conclude la prima cittadina – abbiamo tappezzato la città nei mesi più bui per non lasciarci mai la mano, per sentirci uniti come comunità quando il coprifuoco scandiva il tempo, adesso che possiamo tornare ad incontrarci facciamolo nel rispetto delle regole e senza mai abbassare la guardia”.

A Bettona i casi positivi restano 4, invariati rispetto a ieri, e anche i guariti rimangono 354, invariati. I casi positivi da inizio pandemia restano 367, invariati. Quattro persone sono in isolamento contumaciale, invariati. Nessuna persona è ricoverata, dato invariato. I decessi da inizio pandemia rimangono 9.

A Cannara i positivi attuali restano 5, invariati, e anche i guariti sono sempre 355, invariati. I casi positivi totali restano 366, invariati, e anche le persone in isolamento contumaciale sono ferme a 5, invariate. Nessuna persona è ricoverata, dato invariato. I decessi da inizio pandemia restano 6.

© Riproduzione riservata