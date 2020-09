Fratelli tutti, l’Enciclica di Papa Francesco uscirà il 4 ottobre

L’ Enciclica di papa Francesco “Fratelli tutti” sulla fraternità e l’amicizia sociale sarà diffusa domenica 4 ottobre 2020, Festa di San Francesco d’ Assisi, alle ore 12.00 (ora di Roma). Lo ha comunicato nei giorni scorsi la Sala stampa vaticana. “Francesco – secondo Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede – ha scelto le parole del santo di Assisi per inaugurare una riflessione a cui tiene molto sulla fraternità e l’amicizia sociale e dunque intende rivolgersi a tutte le sorelle e i fratelli, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà che popolano la terra”.

“L’Enciclica di papa Francesco firmata ad Assisi, evento storico perché per la prima volta un Papa firma un’enciclica fuori da Roma, è un pezzo di storia che ci aiuta a leggere la storia di questo pontificato, cogliendone alla luce della scelta del nome l’impalcatura evangelica”, ha dichiarato all’Ansa padre Enzo Fortunato, portavoce del Sacro Convento di Assisi, sulla ‘Fratelli tutti’ di papa Bergoglio, che sarà firmata ad Assisi il 3 ottobre e pubblicata il giorno successivo.

Fraternità e amicizia sociale, i temi indicati nel sottotitolo dell’Enciclica, per Tornielli “indicano ciò che unisce uomini e donne, un affetto che si instaura tra persone che non sono consanguinee e si esprime attraverso atti benevoli, con forme di aiuto e con azioni generose nel momento del bisogno. Un affetto disinteressato verso gli altri esseri umani, a prescindere da ogni differenza e appartenenza. Per questo motivo non sono possibili fraintendimenti o letture parziali del messaggio universale e inclusivo delle parole ‘Fratelli tutti’”.

Foto © Andrea Cova