Gino Bartali “esempio per tutti”: messa ad Assisi per a 20 anni della morte

Assisi non dimentica Gino Bartali e la sua opera nel contribuire al salvataggio di numerosi ebrei, ricordandolo con santa messa celebrata martedì 5 maggio nella cappellina privata di Bartali, custodita nel Museo della Memoria di Assisi.

“Questo tempo – ha detto il vescovo della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, monsignor Domenico Sorrentino – ci sta tanto provando, ma ci sta anche regalando una nuova possibilità di riscoprire la famiglia, la solidarietà, la premura degli uni per gli altri. Impariamo anche da Gino Bartali, a venti anni dalla morte. Egli ha ancora tanto da dire. E a me piace vederlo sulla sua bicicletta in qualche maniera come se ci dicesse: ‘Ripartiamo tutti, tutta l’Italia da questa cappellina ritroviamo le radici della nostra fede, le radici dell’amore, della solidarietà e ripartiamo. Mettiamoci tutti in bicicletta’”.

“Sono sicuro che ce la faremo con l’aiuto di Dio. Spero proprio – ha aggiunto il presule – che il suo messaggio possa dare alla nostra vita uno spirito di solidarietà, di speranza, di bene”. Il vescovo nella sua omelia (qui il video) ha poi ricordato le staffette della salvezza tra Assisi e Firenze, che Bartali fece per trasportare nella canna della bicicletta documenti falsi per gli ebrei.

“In quel periodo ad Assisi c’erano nostri fratelli e sorelle ebrei che erano costretti a stare in casa, come siamo costretti oggi noi per difenderci da questo nemico insidioso e invisibile che è il coronavirus, facciamo l’esperienza della prigionia, della reclusione. Loro lo dovettero fare, gli ebrei perché, questa ideologia veramente incredibile della quale non ci vergogniamo mai abbastanza, aveva messo la loro vita a repentaglio. E lui, Gino Bartali divenne per loro un salvatore insieme con tanti: il vescovo Nicolini, il suo segretario Don Aldo, padre Niccacci, i tipografi Brizi, le suore di questa città che accolsero gli ebrei. Si misero tutti in gioco. E così deve fare un cristiano, e così deve fare un uomo per essere degno di questo nome: perché – ha concluso monsignor Sorrentino – non possiamo essere davvero noi stessi se non aprendoci e diventando capaci di solidarietà”.