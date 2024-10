La mostra dei miracoli eucaristici ideata dal Beato Carlo Acutis fa tappa ad Assisi (foto e video)

Sta riscuotendo un grande successo anche ad Assisi la Mostra dei miracoli eucaristici ideata dal Beato Carlo Acutis, attualmente è diffusa in tutti e 5 i Continenti. Solo negli USA è stata ospitata in migliaia di parrocchie e 100 campus Universitari e ora fa tappa anche ad Assisi.

La Mostra dei miracoli eucaristici ideata dal Beato Carlo Acutis presenta, con un'ampia rassegna fotografica e con descrizioni storiche, alcuni dei principali Miracoli Eucaristici (circa 136) verificatisi nel corso dei secoli in diversi Paesi del mondo e riconosciuti dalla Chiesa. Attraverso i pannelli (circa 166 formato 60×80) è possibile 'visitare virtualmente' i luoghi dove sono accaduti questi Miracoli. La Mostra è già stata ospitata in tutti i cinque Continenti, solo negli Stati Uniti d'America in quasi 10.000 Parrocchie e nel resto del mondo in centinaia parrocchie, compresi alcuni tra i Santuari Mariani più famosi come Fatima, Lourdes, Guadalupe.

Ora, almeno fino a novembre, la mostra sarà ad Assisi, nella Sala dei Vescovi accanto alla chiesa di Santa Maria Maggiore – Santuario della Spogliazione. Ad inaugurarla, nel pomeriggio dell’11 ottobre, il vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, l’assessore comunale al Turismo, Fabrizio Leggio e Andrea Acutis, padre del giovane beato millennial presto canonizzato, che ha ricordato la passione del figlio per il tema dei miracoli in un’epoca in cui internet non era così diffuso e anche viaggiare non si poteva fare con la stessa facilità di oggi.



“Se uno scopre che il Paradiso è la cosa più bella che si possa desiderare e che la nostra vita è destinata a questo, le altre cose si ‘ordinano’ in modo diverso”, le parole di Andrea Acutis. “Carlo – ha spiegato a proposito dell’esposizione – volle fare una mostra che aiutasse le persone a capire questi segni: non ci dovrebbe essere bisogno di segni, ma il Signore conosce la nostra debolezza e ogni tanto ci aiuta a fare attenzione a queste cose”.

Le tavole, mostrano immagini e descrizione di questi eventi miracolosi, alcuni dei quali accaduti anche in Italia. La mostra assisana rimarrà aperta per almeno fino a metà novembre, tutti i giorni dalle 10 alle 18.

