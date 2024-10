Spirito di Assisi 2024, ad Assisi le religioni pregano di nuovo per la pace

Umiltà, figli della pace, preghiera, individualità: sono solo alcune delle parole in libertà che gli studenti del liceo Properzio hanno detto sullo Spirito di Assisi, partecipando venerdì mattina 25 ottobre alla prima giornata dello Spirito di Assisi 2024 in memoria del 38esimo anniversario dello storico incontro interreligioso di preghiera per la pace del 27 ottobre 1986, voluto da San Giovanni Paolo II. Nel corso della mattinata, moderata da don Tonio Dell’Olio, presidente della commissione Spirito di Assisi, sono emerse da un lato la totale non conoscenza dell’evento dell’86, ma anche l’interesse a saperne di più: e per questo le insegnanti si sono impegnate a continuare a parlarne, anche in classe.

Dopo l’iniziativa di venerdì mattina che si è svolta nella sala della Spogliazione del palazzo Vescovile il programma dello Spirito di Assisi 2024 continua sabato 26 ottobre nella chiesa della Cittadella-Laudato Sì, la preghiera continua per la pace dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di sera. Infine, domenica 27 ottobre alle ore 12 la messa nella Basilica Superiore presieduta dal vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno monsignor Domenico Sorrentino e alle ore 17 nel Refettorietto della Porziuncola di Santa Maria degli Angeli si farà memoria dello storico incontro con la preghiera interreligiosa guidata dei membri delle diverse tradizioni religiose. “Come donne e uomini di fede – uno dei passaggi della lettera di monsignor Domenico Sorrentino – siamo chiamati ad adottare lo sguardo di Dio sull’umanità, sguardo che è sempre una volontà di pace. Per questo, come membri di tante religioni diverse, siamo chiamati a riaffermare il bene supremo della pace nelle nostre coscienze, nella preghiera e nelle nostre scelte, come avvenne in quello storico incontro di Assisi”.

