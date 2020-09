Padre Massimo Travascio nuovo Custode della Porziuncola

I Frati minori di Umbria e Sardegna sono lieti di annunciare che p. Massimo Travascio è il nuovo Custode della Porziuncola.

A un mese e mezzo circa dal Capitolo che ha eletto p. Francesco Piloni nuovo Ministro provinciale, il Congresso capitolare ha nominato p. Massimo per guidare la fraternità della Porziuncola per i prossimi sei anni. Succede in questo incarico a p. Giuseppe Renda, Custode in questi ultimi 3 anni, cui va il ringraziamento della Provincia per il servizio fedele e generoso prestato.

Padre Massimo è nato a Modena il 29 maggio del 1973 ed è sacerdote dal 2013. Tra gli ultimi incarichi ricordiamo la Licenza in Teologia morale conseguita a Roma, gli impegni pastorali presso la Parrocchia di sant’Antonio di Padova di Terni e, ultimo in ordine di tempo, il servizio ai giovani presso il SOG, Servizio Orientamento Giovani.

Nel suo prezioso servizio sarà affiancato da p. Raffaelo Tonello come Vicario e da p. Fabio Nardelli come pro-Vicario e responsabile della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli. A tutti loro assicuriamo la nostra preghiera affinché la Vergine Maria e san Francesco li guidino in questo prezioso e impegnativo servizio alla Chiesa e all’Ordine dei Frati minori.