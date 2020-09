Mostra mercato della cipolla e dei prodotti tipici, tutto pronto a Cannara

A Cannara tutto pronto la Mostra mercato della cipolla e dei prodotti tipici che quest’anno prenderà il posto della tradizionale Festa della cipolla. Da giovedì 3 a domenica 6 settembre, l’Onion summer village di parco XXV Aprile ospiterà (tutti i giorni dalle 18.30 e domenica dalle 10.30) le bancarelle dove poter trovare le eccellenze agroalimentari del territorio, oltre a oggettistica, artigianato artistico e antiquariato. Durante l’evento, realizzato con il contributo del Gal Valle Umbra e Sibillini, sarà inoltre possibile degustare le sfizioserie dello street food presente sempre all’interno del parco.

Un nuovo modo di godere dell’evento, per certi versi itinerante: non più seduti ma liberi di passeggiare tra le bancherelle e degustare un fritto o un panino, ritagliandosi il proprio spazio negli oltre due ettari della location ed evitando così assembramenti. “È chiaro che la situazione attuale – ha spiegato Roberto Damaschi, presidente dell’Ente Festa della cipolla – ci impone l’osservanza di norme per il contenimento di Covid-19 e abbiamo quindi deciso di mantenere un profilo ‘sostenibile’ della Festa, dando il giusto risalto all’operosità dei produttori agricoli cannaresi attraverso la mostra mercato, ma senza rinunciare alla buona cucina”.

Nel fine settimana, oltre alla Mostra mercato della cipolla e dei prodotti tipici, sabato 5 e domenica 6 settembre, Cannara proporrà anche un Motoraduno. Due i motogiri in programma: sabato alle 17 con destinazione l’aeroporto internazionale dell’Umbria ‘San Francesco d’Assisi’ e cena conclusiva all’Onion summer village; domenica con partenza alle 11 in direzione Rivotorto d’Assisi e rientro a Cannara per pranzo e pomeriggio di giochi (info: Danilo 347.6560667 – Motoclub Motoducali 338.7661921).