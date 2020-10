Padre Mauro Gambetti cardinale: annuncio del Papa all’Angelus (video)

Questa mattina, 25 ottobre 2020, al termine dell’Angelus, Papa Francesco ha annunciato un nuovo Concistoro per la creazione di 13 nuovi cardinali. Tra essi ci sarà anche padre Mauro Gambetti, Frate Minore Conventuale e Custode del Sacro Convento di Assisi. “Scherzi da Papa”, le prime parole pronunciate dal neo Cardinale eletto padre Mauro Gambetti a pochi minuti dall’annuncio della sua nomina da parte di Papa Francesco all’Angelus del 25 ottobre 2020. “Accolgo con riconoscenza e gioia questa notizia in spirito di obbedienza alla Chiesa e di servizio all’umanità in un tempo così difficile per tutti noi. Affido a San Francesco il mio cammino e faccio mie le sue parole di fratellanza. Un dono che condividerò con tutti i figli di Dio in un percorso di amore e compassione verso il prossimo nostro fratello”, si legge nel sito sanfrancesco.org. E sono tanti i messaggi di gioia e felicitazioni, cui si aggiungono le congratulazioni e i complimenti di AssisiNews. (Continua dopo il video)

“Noi frati della comunità del Sacro Convento, nell’apprendere la comunicazione della nomina a Cardinale del Custode padre Mauro Gambetti, esprimiamo il ringraziamento al Padre di ogni bene e a Papa Francesco. Ci attraversano sentimenti di grande gioia e al contempo ci dispiace che questo nostro confratello, da noi così amato e così prezioso per la fraternità francescana, lasci prima del previsto il servizio in Assisi. Lo accompagniamo con l’affetto fraterno e la preghiera nel suo nuovo ministero nella Chiesa universale”. Lo rende noto il direttore della sala stampa del sacro convento padre Enzo Fortunato.

“Il Serafico – la nota dell’Istituto – saluta con grande gioia l’annuncio di papa Francesco della nomina a cardinale di Padre Mauro Gambetti. Ci rallegriamo per questa scelta che esprime la vocazione della Chiesa accanto gli ultimi e ai poveri del mondo. Da anni i frati francescani del Sacro Convento sono vicini ai bambini e ragazzi disabili del Serafico prestando un servizio costante, segno tangibile e concreto di fraternità. Siamo certi – dice la presidente Francesca Di Maolo- che nel suo nuovo ministero Padre Mauro Gambetti – porterà nel cuore i più fragili sui quali i suoi occhi si sono posati tante volte. Siamo certi che porterà nel suo cuore anche i ragazzi del Serafico ai quali ha sempre dimostrato attenzione, amicizia e amore. Auguri Padre Mauro, con i ragazzi del Serafico e tutta la nostra grande famiglia continueremo ad esserti vicini sempre e ti sosterremo con le nostre preghiere!”.

“La Chiesa di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino gioisce e ringrazia il Santo Padre per il segno di attenzione, di stima e di affetto che riceve per la creazione di padre Mauro Gambetti cardinale di Santa Romana Chiesa. È bello che un figlio di Francesco di Assisi, attualmente custode del Sacro Convento, e dunque al cuore della vita francescana mondiale, sia chiamato a svolgere accanto al Santo Padre quel ruolo di consiglio e di assistenza che compete al collegio cardinalizio nel governo della Chiesa universale”, scrive il vescovo, Domenico Sorrentino.

“Padre Mauro è stato e resta, fino a quando possibile, mio Vicario per la Basilica Papale di San Francesco. Anche in questa veste l’ho avuto collaboratore fidato per molti anni nel mio Consiglio Episcopale. La conclusione del suo mandato come Custode era attesa in questo periodo, e tutto faceva presagire una sua promozione nel servizio ecclesiale. Questa forma così importante e privilegiata del servizio che il Santo Padre gli chiede – secondo Sorrentino – è un motivo di onore per lui e per le famiglie francescane, ma anche di gioia per tutti quanti noi, e per me in modo particolare, essendogli legato da sentimenti di affetto e gratitudine. La Chiesa avverte oggi, sotto la guida di papa Francesco, una grande esigenza di rinnovamento all’insegna della “gioia del Vangelo” e di una nuova tessitura di “familiarità” spirituale, di comunione e di sinodalità. La spiritualità francescana di p. Mauro e, mi auguro, anche la sua esperienza pastorale in questa Chiesa che diede i natali al Poverello, in qualunque servizio il Santo Padre vorrà dargli, siano per lui di aiuto, conforto e ispirazione. La nostra preghiera per lui è assicurata. Ad Assisi, naturalmente, egli rimane doppiamente di casa. Caro ‘neo-cardinale’ Mauro, ti vogliamo bene. Un abbraccio speciale da parte del tuo Vescovo Domenico”.

“Gioia incommensurabile per tutta la Città di Assisi e per la Chiesa” – così il Sindaco Stefania Proietti all’annuncio fatto da Papa Francesco, al termine dell’Angelus, del nome di padre Mauro Gambetti, Frate Minore Conventuale e Custode del Sacro Convento di Assisi, come nuovo cardinale. “A nome mio personale, come Sindaco della Città, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale e a nome di tutti i cittadini di Assisi, esprimo grandissima gioia e commozione per la nomina di Padre Mauro ad un ruolo così importante per la Chiesa universale.

Padre Mauro, che ho conosciuto non appena iniziò il suo mandato di Custode del Sacro Convento, in questi anni ha guidato con sapienza e intelletto, con coraggio ed attenzione la comunità del sacro Convento. Dobbiamo a lui tanti momenti che hanno portato Assisi all’attenzione del mondo intero come città-messaggio del pontificato di Papa Francesco. Ma non posso dimenticare l’attenzione fraterna alla Città e alla sua comunità, anche in momenti molto particolari e difficili come questi mesi in cui il Covid non ha risparmiato nemmeno i religiosi.

Custode attento ma anche uomo di grande visione, su temi come la custodia del creato e la fraternità universale, che non a caso sono fulcro di due encicliche di Papa Francesco, Padre Mauro sarà una risorsa di grazia per tutta la Chiesa. Sono certa che nel suo cuore e nelle sue azioni non si dimenticherà mai Assisi, che continua ad essere sua città e sua famiglia. In un momento così complicato e duro a causa della recrudescenza del virus, la notizia della nomina di padre Mauro come cardinale è motivo di speranza, un raggio di sole che ci rallegra e ci rafforza nel seguire e servire la nostra comunità sull’esempio e sui passi di San Francesco.”

“Apprendo con estremo piacere la notizia della nomina a Cardinale di padre Mauro Gambetti, Custode del Sacro Convento di Assisi, annunciata oggi da papa Francesco”. È quanto afferma la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. “Ho avuto più volte modo di incontrarlo e confrontarmi con lui – dice la presidente – e di apprezzarne le profonde qualità umane e spirituali. Sono certa che come in questi anni alla guida della comunità francescana del Sacro Convento, saprà svolgere al meglio questo nuovo ministero della Chiesa. Ringrazio padre Mauro Gambetti per quanto ha fatto per la nostra comunità, per la quale è sempre stato prezioso – conclude la presidente Tesei – e invio a nome degli umbri il più sincero augurio per questo importante incarico”.

“Esprimo gratitudine al Santo Padre per aver chiamato sei confratelli nel sacerdozio ad aiutarLo nel servizio alla Chiesa universale. Le Chiese che sono in Italia affidano al Signore i nuovi cardinali”. Il Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, accoglie con gioia l’annuncio di papa Francesco di tenere un Concistoro, il prossimo 28 novembre, per la nomina di tredici nuovi Cardinali, di cui sei italiani, che “sono frutto e dono delle nostre comunità. Conosco ciascuno di loro – aggiunge il Cardinale Bassetti – e sono certo che sapranno vivere questa nuova responsabilità con intensità e umiltà. Il Cardinalato – ci ricorda il Santo Padre – non significa una promozione, né un onore, né una decorazione; semplicemente è un servizio che esige di ampliare lo sguardo e allargare il cuore. A nuovi cardinali l’amicizia e l’affetto dell’Episcopato italiano, insieme al ricordo nella preghiera”.

Dalla Provincia, il Presidente Bacchetta si congratula con il neo cardinale Fra Mauro Gambetti: “Una nomina che conferma la volontà di Papa Francesco di affidare la Chiesa a chi si adopera per i più bisognosi. Ascoltare Papa Francesco all’Angelus e sentire che tra i nuovi cardinali nominati c’è Fra Mauro Gambetti mi ha riempito di gioia. Credo di esprimere senza alcun dubbio i sentimenti di entusiasmo che l’intera comunità della Provincia di Perugia sente nel proprio cuore per la stima e l’affetto provati verso il Custode del Sacro Convento e per l’intera comunità dei Frati di Assisi di cui padre Enzo Fortunato è attento interprete. Con l’umiltà che lo contraddistingue Fra Mauro si è schernito. Ha parlato di scherzi da Papa, ma tutti noi sappiamo che la sua nomina è un gesto serissimo che conferma il senso di questo Pontificato tutto rivolto agli ultimi e a quegli uomini di Chiesa che quotidianamente volgono il loro sguardo e le loro opere a sostegno dei bisognosi. In questa ottica si colloca l’alto ufficio a cui è chiamato questo francescano sempre al servizio di una missione che fonda le radici nel Poverello di Assisi, esempio e guida per tutti gli umbri e le donne e gli uomini di tante parti del mondo. Non posso quindi, nel congratularmi con Fra Mauro Gambetti, che esprimere gratitudine al Santo Padre per aver ancora una volta onorato la nostra Provincia affidando ad un proprio figlio un incarico di così grande importanza e responsabilità. Un incarico che sono certo Fra Mauro saprà interpretare nel modo che ben conosciamo, a favore della pace, della fratellanza e dell’amore verso il prossimo”.

“Papa Francesco nomina Padre Mauro Gambetti Cardinale della Chiesa Cattolica. Tonino Lunghi, Ivano Bocchini e Luigi Bastianini esprimono la loro gioia per questa inattesa notizia. È un riconoscimento esplicito di Papa Francesco di come Padre Mauro con il suo stile pacato umile ma fermo e tenace, in questi anni, ha servito l’Ordine Francescano e la Chiesa Cattolica. Ma è anche un grande apprezzamento per la Chiesa di Assisi e riteniamo anche per città. Il legame tra il Santo Padre, la Chiesa Cattolica Romana e la nostra città si cementa in maniera sempre più forte e di questo dobbiamo tenerne conto come amministratori pubblici. Buon Cammino Padre Mauro”.