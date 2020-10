Coronavirus in Umbria, il bollettino del 25 ottobre 2020

Sono 4.400 le persone attualmente positive al coronavirus in Umbria, un balzo di 463 positivi che portano il totale di casi registrati in Umbria da inizio pandemia a 7.295; 2790 i guariti. Le persone in isolamento sono 5.417, 53.896 quelle uscite dall’isolamento, 244 i ricoverati, di cui 29 in in terapia intensiva. I tamponi eseguiti sono 277.303, la conta dei morti sale purtroppo a 105.

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi ci sono 215 positivi attuali, un aumento di 21 unità (ieri erano 194). Non si registrano guariti rispetto a ieri (che rimangono uguali rispetto a ieri, ossia 93). I positivi da inizio pandemia salgono a 311 casi in totale, più 21 rispetto ai 290 di ieri. Duecentodieci le persone in isolamento contumaciale (ieri erano 189). I ricoverati sono cinque, ieri erano 5, nessuno in terapia intensiva. Le vittime sono tre, invariate rispetto a ieri.

A Bastia Umbra i positivi attuali salgono da 210 a 228, più 18, frutto però anche di 1 guarigione in più (91 contro le 90 di ieri). I casi positivi da inizio pandemia aumentano di 19 unità, 320 contro 301, più 18 gli isolamenti contumaciali (219 contro 201 di ieri). Nove i ricoverati in totale, più 2, dei quali 1 in terapia intensiva (dato invariato).

A Cannara i positivi attuali aumentano di due unità (20, ieri erano 18), nessun guarito in più e un numero di positivi da inizio pandemia che sale a 32; 19 le persone in isolamento contumaciale, ieri erano 17, e un ricoverato totale (invariato). A Bettona infine, un positivo in più, da 16 a 17, invariati i guariti, 9 come ieri. Tredici le persone in isolamento contumaciale (ieri erano 11) e 28 casi positivi in totale da inizio pandemia (ieri erano 26). Scendono da 5 a 4 i ricoverati totali, di cui due (ieri erano 1) in terapia intensiva. Sempre due i decessi.