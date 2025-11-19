Papa Leone ad Assisi: giovedì 20 modifiche alla viabilità, ma scuole aperte

Il Comune di Assisi ha adottato una serie di provvedimenti che limitano la viabilità in centro storico e a Santa Maria degli Angeli, in vista della prima visita di Papa Leone XIV, in programma il 20 novembre 2025, nell’ambito dell’81esima Assemblea generale della CEI. Si tratta di misure necessarie per garantire la sicurezza pubblica, considerata la portata e la complessità organizzativa dell’evento. Saranno in vigore dal pomeriggio di oggi 19 novembre alla giornata di domani, interessando in particolare i tratti di strada interessati dai cortei legati alla presenza del Pontefice. Papa Leone dovrebbe quindi – come da anticipazioni di ieri – visitare le due sole Basiliche Papali, prima San Francesco e poi Santa Maria degli Angeli.

In particolare a Santa Maria degli Angeli, è stato disposto il divieto di sosta, per tutti i veicoli, dalle ore 18:00 del 19 novembre e sino al termine dell’evento il 20 novembre, nelle seguenti vie e piazze: viale Maratona, viale Patrono d’Italia, Piazza Garibaldi, Piazza Porziuncola, via Los Angeles area parcheggio adiacente ai giardini pubblici della Basilica, parcheggio Domus Pacis eccetto autorizzati. Circolazione sospesa dalle ore 07:00 alle 11:00 del giorno 20 novembre in viale Maratona e dalle 7.30 alle 11.00 in viale Patrono d’Italia, da via Los Angeles a Via Protomartiri e in via Micarelli da via Patrono d’Italia a via De Gasperi. Sospensione temporanea della circolazione domani dalle ore 08:10 alle 11:00 (e comunque per il tempo necessario al transito dei cortei) per tutti i veicoli nelle seguenti vie e piazze: viale Patrono d’Italia, piazza Porziuncola, Piazza Garibaldi, via Los Angeles (dalla rotatoria con via De Gasperi/via Diaz alla rotonda con Via F.lli Matteucci), via San Bernardino da Siena (da via Los Angeles a via San Pio X), via dell’Isola Romana, via San Bonaventura , via Ospedale delle Pareti, via Francesca da viale Patrono d’Italia a via di Valecchie.

Nel centro storico di Assisi, è stato previsto il divieto di sosta, per tutti i veicoli, dalle ore 18.00 di oggi e sino al termine dell’evento il 20 novembre, nelle seguenti vie e piazze: viale Giovanna di Savoia (area di sosta in prossimità del semaforo), Piazza San Pietro, Borgo San Pietro (sino al civico 40), viale Marconi, Piazza Giovanni Paolo II, Piaggia di Porta S. Pietro, via Frate Elia, via San Francesco (dall’intersezione con Via Merry del Val al civico 15/a), via Cardinale Merry del Val, via Padre Domenico Stella, via Giorgetti. Sospensione temporanea della circolazione, dalle ore 7:30 alle 9:30 di domani (eccetto veicoli diretti alla scuola S. Antonio), viale Marconi, Piazza Giovanni Paolo II, Piaggia di Porta San Pietro, Piazza San Pietro, via Frate Elia, Piazza Inferiore San Francesco, Largo Gregorio IX. Circolazione sospesa, per tutti i veicoli, dalle ore 8:10 alle 9:30 di domani (e comunque per tutto il tempo necessario al transito dei cortei), nelle seguenti vie e piazze: viale Giovanna di Savoia, viale Vittorio Emanuele II (da Via Marconi al Parcheggio di Mojano), Piazza Giovanni Paolo II, viale Marconi, Piaggia di Porta San Pietro, via Frate Elia, Piazza Inferiore San Francesco, Largo Gregorio IX, Via Padre Domenico Stella, via Cardinale Merry del Val, via San Francesco. Durante le fasce orarie interessate dalla sospensione del transito, è prevista l’inversione del senso di marcia di via S. Apollinare, via Giovanni di Morino e Piazza Vescovado.

Su richiesta della Questura di Perugia, nelle zone interessate dal corteo papale, dovranno inoltre essere rimossi tutti i cestini e cassonetti della nettezza urbana. Dalle ore 06.00 alle 11:00 del 20 novembre, dovranno anche essere sospese le attività dei cantieri siti lungo l’itinerario. Restano invece tutte aperte le scuole del territorio comunale. I cittadini che vorranno attendere l’arrivo del Papa, potranno accedere alla Piazza Inferiore della Basilica di San Francesco (arrivando a piedi da via San Francesco) e al piazzale antistante la Basilica di Santa Maria degli Angeli. (Continua dopo la foto)

La presidente della Regione, Stefania Proietti, sottolinea il valore della giornata di domani e l’attesa che la accompagna. “L’arrivo del Santo Padre – afferma – tocca profondamente la nostra storia spirituale. L’Umbria accoglie Papa Leone XIV con gratitudine e con la consapevolezza di essere una terra che custodisce un messaggio universale, quello di San Francesco, che continua a parlare al mondo con la forza della fraternità, della pace, della prossimità e della cura del creato”.

“La voce del Papa – aggiunge – con il suo appello all’attenzione verso gli ultimi, alla tutela della dignità umana e alla responsabilità quotidiana, indica una direzione chiara anche per le istituzioni. L’Umbria sta attraversando trasformazioni importanti e il suo insegnamento ci aiuta a dare corpo a un impegno più forte per la giustizia sociale, la sostenibilità e la costruzione di una comunità salda e solidale”.

La presidente richiama il valore umano e comunitario della visita: “Domani sarà una giornata di speranza. Nel volto dei giovani, delle famiglie, delle persone che vivono momenti di sofferenza e che troveranno nelle parole del Santo Padre conforto e coraggio, si riconosce la forza di un messaggio che parla con verità e dolcezza a tutti”.

Per Proietti, l’arrivo del Papa costituisce infine un incoraggiamento a proseguire nella direzione tracciata in questi mesi: “La visita di Papa Leone XIV non deve essere solo un evento straordinario, ma un invito a prestare sempre più attenzione alla dignità delle persone, alla qualità dei servizi, alla coesione sociale e alla valorizzazione dei territori. L’Umbria – conclude – può essere un laboratorio di convivenza civile e spirituale, un luogo dove la dignità umana resta sempre al centro delle scelte pubbliche”.

