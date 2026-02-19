Papa Leone torna ad Assisi: sarà a Santa Maria il 6 agosto: il programma

Una notizia carica di gioia scuote i preparativi per il “GO! Franciscan Youth Meeting”: secondo quanto confermato dal Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede del 19 febbraio, Papa Leone XIV sarà presente a Santa Maria degli Angeli (Assisi) il 6 agosto 2026 per incontrare le migliaia di giovani tra i 18 e i 33 anni provenienti da tutta Europa.

L’evento è promosso dai Ministri Generali delle Famiglie Francescane e organizzato dai Frati Minori di Assisi (OFM, OFM Cap e OFM Conv), in collaborazione con la Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e Foligno e la Città di Assisi. Con il patrocinio del Comitato Nazionale per l’Ottavo Centenario della morte di San Francesco, l’iniziativa assume un profondo valore ecclesiale e spirituale, inserendosi nel solco delle celebrazioni per gli 800 anni del Transito del Santo di Assisi.

Il programma della giornata con il Pontefice

La mattina di giovedì 6 agosto vedrà il suo culmine presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli, dove il Papa si farà pellegrino accanto ai ragazzi:

Ore 9:00: Il Santo Padre incontrerà i giovani, offrendo una bussola spirituale per affrontare le sfide del presente nello spirito di san Francesco.

Ore 10:30: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Papa Leone XIV.

Conclusione: La celebrazione terminerà con il mandato missionario, un invio simbolico che chiamerà i giovani d’Europa a riportare nelle proprie terre la freschezza del Vangelo e la letizia francescana.

Un invito esteso a tutti i giovani

Questo straordinario appuntamento si inserisce nel programma già annunciato che, dal 3 al 6 agosto, vedrà alternarsi workshop tematici, momenti di preghiera e il concorso musicale Fra GOspel. L’annuncio della presenza del Pontefice si colloca nel cammino di fraternità intrapreso dalle Famiglie Francescane. Come dichiarano i Frati organizzatori: «Vogliamo riprendere con forza l’invito che Papa Leone XIV ha rivolto ai ragazzi durante il Giubileo della scorsa estate: “La nostra speranza è Gesù”. Questo meeting nasce proprio per dare voce al desiderio profondo, custodito nel cuore di ogni giovane, di incontrare il Signore. Sulle orme di Francesco, vogliamo farci ponti affinché ogni ragazzo riscopra la bellezza di questa speranza nella propria quotidianità, scorgendo il Volto di Dio che si incarna in ogni uomo, specialmente nei più piccoli e negli ultimi». La presenza del Papa conferma la missione di “GO! Franciscan Youth Meeting”: offrire uno spazio di ascolto e dialogo autentico, aperto a credenti e non credenti, nel segno della fraternità.

Le reazioni

La presidente della Regione Umbria Stefania Proietti esprime gioia ed emozione per l’annuncio della prossima visita pastorale di Papa Leone XIV in Umbria, giovedì 6 agosto, nella basilica di Santa Maria degli Angeli – Assisi. Il calendario è stato reso noto dalla Prefettura della Casa Pontificia.

La notizia è giunta proprio mentre nell’aula dell’Assemblea legislativa dell’Umbria si svolgeva la discussione del disegno di legge legato alle celebrazioni francescane, rafforzando il senso di un cammino istituzionale che in Umbria unisce responsabilità, spiritualità e visione. Il Santo Padre si recherà ad Assisi per incontrare i giovani riuniti per gli eventi dell’ottavo centenario legati a San Francesco e presiedere la messa.

“Accogliere Papa Leone XIV a Santa Maria degli Angeli è una felicità profonda per l’Umbria. La Porziuncola è un luogo speciale: da qui il messaggio francescano continua a parlare all’Europa e al mondo. La visita del Papa – prosegue la presidente Proietti – incoraggia il percorso che l’Umbria sta costruendo: accoglienza, qualità dei servizi, sicurezza, partecipazione dei territori e attenzione ai giovani. La Regione lavora con tutte le istituzioni perché questa giornata diventi un’esperienza che rimanga nel cuore di tutti”.

