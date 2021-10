Piazze di Francesco, stasera alle 20.30 appuntamento a Santa Maria

Continuano gli appuntamenti nelle piazze italiane in occasione dei 100 anni della rivista San Francesco. Le Piazze di Francesco questa sera alle 20.30 arrivano alla Basilica di Santa Maria degli Angeli. Qui si terrà, in diretta streaming su sanfrancesco.org, l’evento dal titolo “Parole povere: Paradiso”.

Dopo i saluti della sindaca di Assisi, Stefania Proietti, dialogheranno il Custode della Porziuncola, padre Massimo Travascio, il presidente della Pontificia Accademia per la Vita, monsignor Vincenzo Paglia, la Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, lo storico Stefano Brufani e il giornalista del TG1, Francesco Giorgino. La conclusione è affidata al direttore della rivista San Francesco, padre Enzo Fortunato.

Le Piazze di Francesco ogni mese in dialogo in una piazza diversa d’Italia per celebrare San Francesco e il suo passaggio. “Ogni piazza – ha dichiarato padre Enzo Fortunato – è caratterizzata da parole povere che sono: semplici, perché comprensibili a tutti; leggere, perché facilmente ‘trasportabili’ nel bagaglio della propria vita; povere, perché permettono di vedere il mondo da una prospettiva diversa; trasformanti, perché capaci di cambiare il cuore”. Dopo Assisi, Foligno, Alviano, Ascoli Piceno, Perugia, Ancona, Alessandria, Roma e Boligna, si ritorna ad Assisi, alla Porziuncola. L’evento verrà trasmesso in diretta streaming sul sito sanfrancesco.org, sulla pagina YouTube di San Francesco d’Assisi, sul canale Facebook del direttore della rivista padre Enzo Fortunato e sui canali social della Porziuncola.

