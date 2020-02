Quaresima 2020 ad Assisi, iniziative in Basilica a Santa Maria degli Angeli

Le chiese e i santuari di Assisi si preparano a vivere il tempo della Quaresima 2020 ormai alle porte. La Quaresima 2020 ad Assisi si è aperta con la celebrazione nella cattedrale di San Rufino della Messa del Mercoledì delle ceneri, durante la quale il vescovo ha sparso sulla fronte o sul capo dei fedeli della cenere benedetta, ottenuta secondo consuetudine bruciando i rami dell’ulivo benedetti nella Domenica delle palme dell’anno precedente. Le ceneri simbolizzano la precarietà della vita terrena e vogliono incoraggiare il fedele a mantenere gli impegni prescritti dalla Quaresima.

Il cammino delle catechesi della Quaresima 2020 ad Assisi – anche alla luce di “Economy of Francesco”, l’incontro che Papa Francesco avrà ad Assisi tra meno di un mese con i giovani economisti – vuole seguire questo solco tracciato dal Santo Padre. Sarà appunto “Il sentiero di S. Francesco per l’economia” il tema che accompagnerà le Riflessioni del 4-11-18-25 marzo e 1 aprile alle ore 19.00 durante il Vespro in Basilica.

Tra gli altri appuntamenti di preghiera ricordiamo tutti i venerdì, alle ore 17.00 (il venerdì Santo alle ore 15.00) la Via Crucis in Basilica. Durante il periodo della Quaresima 2020 ad Assisi, il tradizionale appuntamento di tutti i sabati sera sarà con il Santo Rosario dell’Addolorata, accompagnato dalla processione aux- flambeaux.

Inoltre, sabato 14 marzo, alle ore 21.15, vivremo in Basilica un momento di “Preghiera per il Papa”. S.E. Mons. Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi-Nocera U.-Gualdo T. presiederà il Santo Rosario. Davanti a Gesù Eucarestia esposto in adorazione, verranno recitati Misteri della Luce, seguirà la processione eucaristica nello spazio antistante la Basilica. Infine, dalle ore 9.00 del 20 marzo, alla stessa ore del 21, vivremo assieme le “24 ore per il Signore”, un intero giorno per sostare in preghiera davanti a Gesù presente nel SS Sacramento dell’eucarestia. Per chi lo desiderasse, in Sacrestia sarà possibile prenotarsi ai turni di adorazione.

FOTO © Mauro Berti-Assisinews