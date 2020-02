Meteo Assisi 28 febbraio-1 marzo 2020: un weekend tra sole e pioggia

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 28 febbraio-1 marzo 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo ultimo weekend di febbraio/inizio marzo.

Buongiorno e ben ritrovati a tutti, dopo una lunghissima fase di “staticità meteorologica” complice una moderata e temporanea frenata della corrente a getto, il tempo riacquista per un’ora una maggiore dinamicità, ci saranno dei passaggi piovosi a tratti che contribuiranno ad abbassare anche se di poco l’enorme deficit pluviometrico sulla nostra regione che ad oggi si aggira attorno al 90%. L’invadenza tuttavia ancora molto forte dell’anticiclone tra Spagna e Sardegna costringerà le correnti oceaniche cariche inizialmente di una ottima dose di umidità e di potenziale precipitativo ad un netto ridimensionamento e ad una entrata 9 volte su 10 da nord delle Alpi con conseguente impoverimento di gran parte del loro potenziale benefico per i nostri aridi terreni.

Ma vediamo insieme ora come sempre le previsioni del meteo Assisi 28 febbraio-1 marzo 2020, con uno sguardo anche all’Umbria:

< Oggi venerdì: dopo le ultime piogge della notte precedente la giornata si manterrà splendida da mattina a sera con clima gradevole di giorno e cieli totalmente liberi dalle nuvole. Ancora un po' freddino tuttavia durante le ore notturne. Ventilazione fresca e moderata dai quadranti nord-orientali. La giornata migliore della serie tutta da sfruttare e da gustare.

Domani sabato: giornata che inizia con sole spesso “appannato” durante la mattinata ci saranno infatti molte velature di passaggio e qualche nuvola di bel tempo, al pomeriggio temporaneamente maggiori aperture soleggiate mentre la giornata si chiuderà con nuvolosità in netto aumento nuovamente da ovest segnale del peggioramento di domenica. Temperature con poche variazioni rispetto alla precedente giornata al più un lieve aumento. Ventilazione in rotazione dai quadranti sud-occidentali.

Domenica: giornata caratterizzata per la maggior parte da cieli grigi con piogge e qualche rovescio sparso sul territorio nell’arco dell’intero giorno. Come potete osservare in mappa non pioverà in tutte le aree allo stesso modo in alcune zone pioverà di più in altre di meno, tuttavia l’intera regione verrà raggiunta dalla pioggia. Ventilazione moderata da sud-ovest che farà innalzare un po’ le temperature sia nei valori minimi che in quelli massimi. Qualità dell’aria ottimale.

N.B. Da segnalare la difficoltà ancora al momento elevata di inquadrare per la sola giornata di domenica l’esatta distribuzione dei fenomeni oltre alla tempistica del peggioramento! A tutti voi come sempre ci piace fare i migliori auguri di buon weekend e una buona quaresima da parte di tutta la redazione!