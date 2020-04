Al via i riti della Settimana Santa 2020 ad Assisi, come seguirli online

La diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino si appresta a vivere i riti della settimana Santa 2020, a porte chiuse, a seguito delle restrizioni del governo per evitare il contagio da Covid-19. Sarà una Settimana santa casalinga e dalla diocesi di Assisi – Nocera – Gualdo arrivano alcune indicazioni. La domenica delle Palme ha visto benedizioni a distanza per chi si fosse procurato i rametti da sé, unendosi alla messa parrocchiale o alla messa del vescovo, con l’acqua preparata “in un piccolo recipiente dignitoso” con il capofamiglia che ha benedetto la casa previa recita comune del Padre nostro, invitando tutti a fare un segno di croce con le parole: “Ci benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, e aspergendo poi con l’acqua benedetta”.

Le celebrazioni dei riti della settimana Santa 2020 vanno seguite in diretta e non in differita. Il vescovo ha presieduto la celebrazione eucaristica della domenica delle Palme nella cattedrale di San Rufino e oggi presiederà quella del Giovedì Santo a Santa Maria Maggiore alle 17. Venerdì Santo l’azione liturgica della Passione del Signore sarà presieduta dal vescovo alle 16 sempre nella Cattedrale di San Rufino. La celebrazione della veglia Pasquale sarà presieduta da monsignor Sorrentino nella Basilica di San Francesco alle ore 22, mentre il giorno di Pasqua monsignor Sorrentino celebrerà la santa messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a partire dalle ore 11,30.

Tutte le celebrazioni potranno essere seguite in diretta sulla pagina Facebook Diocesi Assisi-Nocera-Gualdo e su Maria Vision (in Umbria canale 602 – diretta streaming su https://www.mariavision.it/maria-vision-italia – oppure scaricando la App). La celebrazione della veglia di Pasqua può essere seguita anche sul sito www.sanfrancesco.org, e sulla pagina Facebook “San Francesco d’Assisi”; quella del giorno di Pasqua potrà essere seguita anche sulla Webtv su www.porziuncola.org, dall’App gratuita “Frati Assisi” e sui canali social Facebook e Youtube “Frati Assisi”.